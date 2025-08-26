Sonda Dart, il satellite italiano LiciaCube ha fotografato il pennacchio di detriti staccatosi dall’asteroide Dimorphos

Roma, 26 agosto 2025 - A conferma del successo della missione di difesa planetaria, cioè che la sonda Dart della Nasa ha realmente cambiato la traiettoria dell'asteroide Dimorphos, arrivano anche le 18 immagini riprese dal piccolo satellite italiano LiciaCube durante l'impatto, analizzate da Nasa e Agenzia Spaziale Italiana in uno studio pubblicato su Planetary Science Journal. Fotogrammi che mostrano soprattutto il pennacchio di circa 16 milioni di chilogrammi di polvere e rocce espulsi dal corpo celeste a seguito dell'impatto che hanno dato una spinta aggiuntiva alla deviazione di Dimorphos.

LiciaCube riprende l'impatto tra la sonda dart e l'asteroide Dimorphos e il pennacchio di detriti che si leva come un'esplosione

Il test, effettuato nel settembre 2022 a oltre 8 milioni di chilometri dalla Terra, ha dimostrato che una sonda piccola e leggera può alterare drasticamente la traiettoria di un asteroide di dimensioni e composizione simili a Dimorphos, definito 'a cumulo di detriti': un ammasso poroso di materiale roccioso debolmente legato dalla gravità. Infatti i detriti rilasciati dall'asteroide ammontarono a meno dello 0,5% della sua massa totale, ma erano sempre 30.000 volte superiori alla massa della piccola sonda Dart.

Ecco le prime immagini scattate da #LICIACube dell’impatto di #DARTmission su #Dimorphos. Adesso iniziano settimane e mesi di grande lavoro per gli scienziati e i tecnici coinvolti in questa prima missione di difesa planetaria, quindi restate collegati! pic.twitter.com/P59Ol89WEB — LICIACube (@LICIACube) September 27, 2022

Ramin Lolachi, del Goddard Space Flight Center della Nasa, ritiene che "il pennacchio di materiale rilasciato dall'asteroide è stato come una breve esplosione di un motore a razzo", che ha dato a Dimorphos una spinta diverse volte più forte dell'impatto della sonda stessa. Dave Glenar, planetologo presso l'Università del Maryland ha spiegato: "Ci aspettiamo che molti asteroidi vicini alla Terra abbiano una struttura simile a Dimorphos. Quindi, questa spinta aggiuntiva dovuta al pennacchio di detriti è fondamentale da considerare nella costruzione delle future sonde spaziali con cui deviare gli asteroidi dalla Terra".