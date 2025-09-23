SMS Blaster, l’ultima truffa delle ‘antenne fantasma’ che inondano di messaggi: come funziona e cosa fare per difendersi

Roma, 23 settembre 2025 – La tecnologia non è né buona né cattiva, tutto dipende dall’uso che se ne vuole fare. E in questo caso, l’utilizzo ha fini tutt’altro che nobili. Anzi. La nuova frontiera in fatto di frodi nel mondo delle telecomunicazioni arriva da gruppi criminali che, in diverse parti del mondo, hanno iniziato a utilizzare dispositivi portatili, noti come SMS blaster, capaci di simulare torri cellulari e inviare migliaia di messaggi fraudolenti direttamente ai telefoni nel raggio di centinaia di metri. Non più quindi l’acquisto di banche dati di numeri o l’uso di sistemi automatizzati attraverso le reti degli operatori: ora le truffe viaggiano su antenne “fantasma”, nascoste in automobili o zaini. Ecco cosa sappiamo.

Migliaia di messaggi fraudolenti: la truffa si allarga

Questa tecnica, osservata per la prima volta nel Sud-Est asiatico, si è rapidamente diffusa in Europa e Sud America. In Svizzera, il Centro nazionale di cybersicurezza ha lanciato un allarme ufficiale: alcuni modelli raggiungono tutti i dispositivi presenti entro un chilometro. A Bangkok, un solo apparecchio è riuscito a trasmettere oltre 100mila SMS all’ora, superando il milione di messaggi in tre giorni.

Come funziona un SMS blaster

Il funzionamento sfrutta una debolezza delle reti mobili. Il blaster si presenta ai telefoni come una fonte di segnale legittima, spingendo i dispositivi a stabilire una connessione con sé. Sfruttando modalità di connessione meno protette (come il 2G), invia gli SMS direttamente ai telefoni collegati. I messaggi così inviati non transitano per i sistemi di filtraggio degli operatori, quindi spesso sfuggono ai blocchi anti-phishing. L’utente non si accorge di nulla, mentre i filtri degli operatori (progettati per bloccare i contenuti sospetti) vengono aggirati del tutto, perché i messaggi non passano attraverso le infrastrutture ufficiali.

Così operatori e produttori corrono ai ripari

Le autorità hanno iniziato a reagire. A Londra la polizia ha sequestrato sette dispositivi e condannato diverse persone, incluso uno studente cinese finito in carcere per oltre un anno. Casi simili sono stati documentati in Thailandia, Vietnam, Brasile, Giappone e Medio Oriente. Intanto le aziende di telecomunicazioni stanno rafforzando le le proprie barriere. Anche i produttori di smartphone corrono ai ripari. Su Android è possibile disattivare manualmente la connettività 2G, mentre nelle versioni più recenti la protezione è attivabile in modalità avanzata. Apple ha inserito un’opzione analoga nel suo Lockdown Mode. Nonostante la novità tecnica, l’obiettivo rimane lo stesso: indurre gli utenti a cliccare su link malevoli e cedere dati personali. Insomma, siamo di fronte a un metodo innovativo per mettere in scena una vecchia truffa.