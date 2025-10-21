Ecco le prime immagini di Sentinel-4 che mostrano l'inquinamento dell’aria in Pianura Padana

Roma, 21 ottobre 2025 – La missione europea Sentinel-4 ha consegnato le sue prime immagini, offrendo una nuova prospettiva sulla qualità dell’aria che respiriamo. I dati, raccolti l’8 ottobre 2025, mostrano chiaramente le concentrazioni di biossido di azoto lungo la costa mediterranea e, in modo particolare, nella Pianura Padana, una delle aree più inquinate d’Europa.

Il biossido di azoto è uno degli inquinanti più pericolosi prodotti dalla combustione di carburanti fossili: motori di auto, impianti di riscaldamento e centrali elettriche ne rilasciano grandi quantità. Questo gas non solo è tossico di per sé, ma contribuisce anche alla formazione di altri inquinanti secondari, come l’ozono e le particelle sottili, responsabili di gravi problemi respiratori e cardiovascolari.

Queste prime immagini, seppur preliminari, rappresentano un traguardo fondamentale per l’Europa. Per la prima volta, infatti, la qualità dell’aria può essere monitorata quasi in tempo reale da un’orbita geostazionaria, a circa 36 mila chilometri di distanza dalla Terra. Questo permette di osservare continuamente l’atmosfera sopra il continente, con aggiornamenti praticamente orari, una rivoluzione rispetto ai tradizionali satelliti in orbita polare che passano sopra una stessa area solo una o due volte al giorno.

Sentinel-4: cosa è e come funziona

Sentinel-4 è parte del programma europeo Copernicus, gestito dall’Unione Europea insieme all’Agenzia spaziale europea (Esa) e all’Agenzia europea per l’ambiente. Si tratta di una missione dedicata al monitoraggio dei gas atmosferici e degli aerosol che influenzano la qualità dell’aria.

A bordo dei satelliti Meteosat di terza generazione (Mtg-s), Sentinel-4 ospita uno spettrometro in grado di rilevare gas come biossido di azoto, ozono, diossido di zolfo, formaldeide e particelle sospese. Questi strumenti lavorano nella gamma dell’ultravioletto, visibile e vicino infrarosso, raccogliendo dati con una risoluzione spaziale elevata e tempi di riesame rapidi.

Essendo in orbita geostazionaria, il satellite mantiene una posizione fissa sopra l’Europa, monitorandola costantemente e fornendo così una visione dinamica e aggiornata della qualità dell’aria.