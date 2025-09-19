Scoperto un ‘esopianeta’ dall'atmosfera simile alla Terra: cosa sappiamo

Baltimora (Usa), 19 settembre 2025 – Gli astronomi potrebbero avere scoperto un pianeta extrasolare (esopianeta) dall’atmosfera molto simile a quella della Terra. Si tratta del frutto dell’ultima segnalazione preliminare effettuata dal telescopio spaziale James Webb, per la quale rimane solo la conferma ufficiale che verrà fornita dagli esperti solo a seguito di indagini più dettagliate.

Il pianeta fa parte di un sistema distante circa 40 anni luce di distanza dalla Terra chiamato TRAPPIST-1, rilevato per la prima volta nel 2016 da un gruppo di astronomi belgi che avevano ben pensato di attribuirgli il nome della loro birra preferita.

Gli studi su TRAPPIST-1

“Sulla base delle prime quattro osservazioni non possiamo affermare con sicurezza che questo pianeta non abbia un'atmosfera, quindi il sogno è ancora vivo”. A dichiararlo è l’astronomo Nestor Espinoza dello Space Telescope Science Institute di Baltimora, nel Maryland, che secondo Cnn sta lavorando assiduamente sul sistema di pianeti TRAPPIST-1.

C’è grande ottimismo per la scoperta di un pianeta potenzialmente vivibile per l’essere umano, visto che le quattro diverse osservazioni fatte dal 2023 ad oggi dal telescopio James Webb non sono mai riuscite a escludere del tutto la presenza di un’atmosfera.

Dei pianeti appartenenti al sistema, come confermato dallo stesso Espinoza, l’unico senza la presenza confermata di un’atmosfera sembra essere TRAPPIST-1b, il più interno del gruppo, mentre quello che ha attirato il maggiore interesse degli studiosi è TRAPPIST-1e per via dell’acqua liquida rilevata in superficie.

Non resta che attendere a questo punto le prossime osservazioni in programma nei prossimi mesi, per aggiungere tasselli importanti alla ricerca di un’eventuale “alternativa” al nostro pianeta natio.

Un pianeta simile alla Terra

L’atmosfera non è l’unica caratteristiche in comune che TRAPPIST-1e condivide con il pianeta Terra. L’esopianeta di cui si parla ha infatti dimensioni molto simili a quelle della nostra “casa” e completa un’orbita intorno alla sua stella ogni sei giorni (di poco inferiore a quello impiegato dalla Terra), trattandosi di una traiettoria molto più veloce.

Questo è dovuto, oltre al fatto che la stella attorno al quale orbita il TRAPPIST-1 è molto più piccola del nostro Sole, alla notevole vicinanza dei pianeti al corpo celeste principale. Il prossimo obiettivo del team di astronomi Usa è quello di effettuare nuove analisi per ricercare altri segni inconfutabili di un’atmosfera, ad esempio la presenza di tracce chimiche di gas come il metano associati alla vita sulla Terra.