Saturno in opposizione: oggi 21 settembre lo show celeste in Italia. Da che ora e come vederlo

Roma, 21 settembre 2025 – Domenica 21 settembre Saturno raggiungerà l’opposizione, uno degli eventi più attesi del cielo di settembre insieme all’equinozio. L’opposizione si verifica quando la Terra si trova allineata tra il Sole e Saturno, ponendo il pianeta degli anelli nella posizione più favorevole per l’osservazione.

Grazie all’allineamento Saturno sarà illuminato in pieno apparendo particolarmente luminoso e visibile per tutta la notte. Si tratta di un’occasione preziosa per osservare il pianeta nelle migliori condizioni, proprio nei giorni vicini all’equinozio che annuncia l’inizio dell’autunno.

Sommario

Si parla di opposizione quando un pianeta esterno, come Saturno, si trova allineato con la Terra e il Sole, con la Terra al centro. In questa configurazione Saturno appare “opposto” al Sole nel cielo: sorge al tramonto e rimane visibile per tutta la notte fino all’alba.

È il periodo in cui la distanza dalla Terra è molto vicina al valore minimo dell’anno, per questo il pianeta brilla con maggiore intensità e si mostra leggermente più grande rispetto ad altri momenti.

Il pianeta sorgerà al tramonto del Sole restando visibile per tutta la notte del 21 settembre, fino all’alba. Nel 2025 Saturno si presenta con gli anelli quasi di taglio. L’orario ideale per ammirare il pianeta è quando raggiungerà la massima altezza sopra l’orizzonte, ovvero durante le ore centrali della notte, condizione in cui l’atmosfera terrestre disturba meno la visione.

Saturno sarà riconoscibile anche senza strumenti, come un punto luminoso costante dal colore giallo-dorato, inconfondibile rispetto alle stelle circostanti. Per chi dispone di un binocolo, il disco planetario diventerà più evidente, mentre con un piccolo telescopio sarà possibile distinguere gli anelli e, nelle condizioni migliori, alcune delle sue lune principali. Non servono strumenti professionali: già con un buon binocolo sarà possibile cogliere dettagli che a occhio nudo restano nascosti.

Saturno (foto Ansa)

Per osservare al meglio Saturno è consigliabile allontanarsi dalle luci artificiali delle città e scegliere luoghi con orizzonte libero e cielo scuro. Le aree di campagna e di montagna sono ideali, perché l’inquinamento luminoso riduce la nitidezza e la luminosità del pianeta. Anche dai centri urbani, tuttavia, sarà comunque possibile individuarlo, anche se meno definito.

L’opposizione di Saturno è un evento che si ripete ogni anno, ma il 21 settembre 2025 avrà un fascino particolare perché cade a ridosso dell’equinozio, quando le notti si allungano e l’osservazione del cielo diventa più facile.

A Roma Saturno sorgerà attorno alle 19, mentre a Milano verso le 19.20, poco dopo il tramonto. Resterà visibile per tutta la notte fino alle prime luci dell’alba. Si troverà nella costellazione dei Pesci, in direzione sud-est nelle prime ore serali, per poi salire progressivamente fino a raggiungere un’altezza di circa 35 gradi sopra l’orizzonte.

Il momento preciso dell’opposizione cade alle 7:10 del 21 settembre, ma Saturno potrà essere osservato già dalla sera precedente e continuerà a dominare il cielo notturno per diverse notti attorno a questa data, senza variazioni percepibili a occhio nudo.