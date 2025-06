Presto in orbita Nisar, il satellite per fotografare la Terra al centimetro

E’ in programma per il prossimo 18 giugno il lancio dal centro spaziale Satish Dhawan, nell’India orientale, di un nuovo satellite capace di rilevare i cambiamenti sulla superficie terrestre con una precisione al centimetro e con qualsiasi condizione di luce come meteorologica.

Il segreto in un doppio segnale radar

Nisar (questo il nome del satellite) è costato 1,5 miliardi di dollari ed è il risultato di un progetto di collaborazione tra l’agenzia spaziale indiana (Isro) e la Nasa. Ha un peso di quasi 3 tonnellate ed è dotato di un'antenna radar di 12 metri di lunghezza che gli consente di raccogliere e trasmettere immagini e dati con una precisione senza precedenti.

Il “segreto” del Nisar sta nell’utilizzo della tecnologia Sar: messa a punto nel 1951 per uso militare, non ha bisogno di utilizzare la luce solare riflessa (come fanno altri satelliti) per acquisire immagini passive della Terra, ma si basa sull’irradiazione verso la superficie terrestre di un segnale radar che viene poi analizzato una volta riflesso.

Questa tecnologia viene sfruttata anche dai satelliti Sentinel-1 dell'Agenzia Spaziale Europea, ma il NISAR sarà in grado di fornire immagini a risoluzione più elevata perché il primo a usare due frequenze radar complementari, capaci di penetrare più a fondo nella vegetazione e di assicurare anche una maggiore copertura dell'Antartide.

Utile anche in caso di calamità naturali

I dati provenienti dal nuovo satellite saranno forniti gratuitamente e senza restrizioni in tutto il mondo ogni 12 giorni, assicurando preziose informazioni in numerosi campi.

Nisar verrà per esempio utilizzato per monitorare la biomassa forestale e mappare quasi in tempo reale le zone umide, ecosistemi fondamentali per la salute del Pianeta. Inoltre, grazie alla capacità di rilevare variazioni nell'altezza della superficie terrestre di pochi centimetri o addirittura millimetri, questo satellite sarà anche in grado di sorvegliare le dighe, rilevandone anche il minimo cedimento, e di tenere sotto controllo i livelli delle falde acquifere, poiché l'acqua presente nel sottosuolo influenza appunto l'altezza della superficie terrestre.

Inoltre, la tecnologia Sar sfruttata all’ennesima potenza consentirà di osservare in qualsiasi condizione (cioè anche in presenza di nuvole di fumo) i movimenti del terreno e i danni causati da terremoti, frane e attività vulcanica: un aiuto sia per le squadre di intervento sia per avere in seguito una fotografia più precisa delle aree colpite. E lo stesso avverrà anche in caso di disastri ambientali come per esempio la dispersione di petrolio in mare.

Servirà anche all’agricoltura

Nisar sarà poi strategico anche per l’agricoltura grazie a una dote davvero unica: riuscire a stimare i livelli di umidità nel terreno con una elevata risoluzione e in tutte le condizioni meteorologiche. Informazioni preziose per sapere quando sia meglio irrigare i campi per una maggiore resa delle colture, ma anche per ottimizzare l’uso dell'acqua, bene sempre più prezioso.

Altre attività già in programma: il monitoraggio del flusso delle calotte glaciali e dei ghiacciai terrestri così come l’osservazione dell'erosione costiera per monitorare gli effetti dei cambiamenti climatici sulla superficie del Pianeta.