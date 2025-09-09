Sam Altman: “Le persone iniziano a parlare come l’intelligenza artificiale”

E se quello che abbiamo immaginato fino ad oggi sui robot e sull’intelligenza artificiale, anche grazie al cinema, fosse in realtà uno scenario da ribaltare completamente? Perché potremmo non essere di fronte a robot sempre più simili ad esseri umani, bensì a uomini che si comportano come macchine. E a dirlo è proprio il numero uno di OpenAI, Sam Altman. Solo una battuta su un fatto curioso o un nuovo scenario inquietante? Scopriamo qualcosa in più.

Le persone reali hanno assorbito il linguaggio delle IA

In un post pubblicato lunedì su X, Altman ha raccontato di aver vissuto “la più strana delle esperienze” leggendo una serie di discussioni online su Codex, il nuovo strumento di OpenAI per sviluppatori. “Di solito penso che siano tutti bot o contenuti falsi, ma in questo caso so che la crescita di Codex è reale”, ha scritto.

Secondo il manager, le somiglianze di stile potrebbero derivare dal fatto che “persone reali hanno assorbito alcune peculiarità del linguaggio tipico delle AI”. Altman ha inoltre notato che le comunità più attive in rete tendono a uniformarsi nei toni e nei contenuti, spinti anche dal meccanismo di monetizzazione dei social e dalla ricerca costante di engagement. Il risultato, ha osservato, è che piattaforme come “AI Twitter” o “AI Reddit” oggi sembrano “molto più finte rispetto a uno o due anni fa”. Consideriamo che, solo poche settimane fa, nel corso di un intervento alla Federal Reserve, il fondatore di OpenAI, aveva ammesso: “Anche se ChatGPT potesse offrire consigli migliori di qualunque terapeuta umano, c’è qualcosa di inquietante nell’idea che collettivamente decidiamo di vivere secondo ciò che ci dice un’intelligenza artificiale”.

Il confine tra linguaggio umano e linguaggio artificiale è sempre più sottile

La riflessione di Altman ha trovato eco nelle parole di Paul Graham, cofondatore dell’incubatore ‘Y Combinator’, che ha dichiarato di aver percepito lo stesso fenomeno. Graham ha sottolineato come il problema non riguardi soltanto i contenuti prodotti da bot o account legati a operazioni di influenza, ma anche da “molti aspiranti influencer” che sfruttano strumenti di AI per pubblicare testi rapidi e di bassa qualità. Le considerazioni di Altman e Graham si inseriscono in un dibattito sempre più acceso sul ruolo dell’intelligenza artificiale nella creazione di contenuti digitali e sul rischio che il confine tra linguaggio umano e linguaggio artificiale diventi sempre più sottile.