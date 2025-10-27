Robot Yogi, l’umanoide empatico progettato per la famiglia del futuro: “Giocherà con i nostri bambini”

Cartwheel Robotics ha presentato Yogi, un robot umanoide pensato per la famiglia del futuro. Progettato per inserirsi negli ambienti domestici, oggi è solo un prototipo: è pensato per fornire non solo un aiuto pratico, bensì proporsi come alleato della casa e compagno di vita tecnologico.

L’obiettivo? Non tanto sostituire gli esseri umani, quanto accompagnarli, assisterli e instaurare rapporti più empatici rispetto ai classici assistenti digitali. Yogi rappresenta un ponte tra immaginazione e tecnologia: un livello di automazione che va oltre il “mandami un promemoria” e punta a vivere insieme a noi, nella vita quotidiana.

Un passo oltre l’assistente domestico

Finora molti robot pensati per la casa sono rimasti a compiti semplici: aspirazione, consegna, videocontrollo. Yogi desidera introdurre un cambiamento di paradigma. Il progetto punta alla “presenza”: una forma di compagnia intelligente che possa interagire con la famiglia, i bambini e gli ambienti quotidiani.

Il fondatore Scott LaValley, con un passato tra Boston Dynamics e Disney Imagineering, spiega che il vero scopo è creare robot con cui “i miei figli possano voler giocare, non avere paura”. Il design, con proporzioni da bambino piccolo, linee arrotondate e una testa leggermente più grande, è stato studiato per suscitare empatia immediata e ridurre l’effetto di estraneità che spesso accompagna i robot umanoidi.

Curiosità e ispirazioni infantili

Yogi nasce da un’intuizione semplice: i robot dovrebbero ispirare la stessa fiducia che ispira un bambino quando tende la mano. Per questo, gli ingegneri di Cartwheel Robotics hanno osservato a lungo i movimenti dei più piccoli: il modo in cui si piegano, ondeggiano o guardano verso l’alto prima di interagire con qualcuno. Molti dei movimenti di Yogi, come l’inclinazione del capo o la leggera oscillazione durante la camminata, sono ispirati a questa goffaggine naturale che suscita affetto.

Una curiosità sul nome? “Yogi” è stato scelto perché richiama la morbidezza e la calma di un peluche, ma anche l’idea di equilibrio e controllo del corpo. Il robot non parla con voce metallica, ma con un tono caldo, volutamente infantile, calibrato per trasmettere calma e gentilezza. Gli sviluppatori raccontano di aver voluto creare “un amico in carne e circuiti”, più vicino a un compagno di giochi che a una macchina.

Caratteristiche tecniche e sicurezza

Yogi presenta materiali e meccanismi pensati per la convivenza in spazi domestici: un rivestimento in silicone grado medico, attuatori ad alta coppia con protezioni da sovraccarico e una batteria modulare che garantisce diverse ore di autonomia. Il sistema di controllo si basa su una “motion language model”, un’intelligenza artificiale generativa che traduce comandi vocali o gestuali in movimenti e posture naturali. Ogni gesto è studiato per risultare prevedibile, sicuro e amichevole, qualità essenziali in un ambiente familiare.

La visione del futuro

Nonostante l’entusiasmo, Yogi è ancora un prototipo. Cartwheel Robotics sta testando Yogi in contesti di ricerca, assistenza e accoglienza, con l’intenzione di adattarlo in seguito all’ambiente domestico.

Il prezzo resta un’incognita, ma l’azienda punta a modelli di noleggio o leasing piuttosto che alla vendita diretta. Yogi si presenterebbe come un “membro aggiuntivo della famiglia tecnologica”, capace di combinare utilità e presenza emotiva.