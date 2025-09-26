Robot ispirati ai polpi: dai tentacoli la tecnologia del futuro

Milano, 26 settembre 2025 – Il polpo, maestro di adattabilità e ingegno, oggi è al centro di ricerche che stanno trasformando la robotica. Gli scienziati hanno osservato e analizzato in dettaglio i movimenti dei suoi tentacoli, rivelando strategie motorie sorprendenti. Le informazioni provenienti dal campo della biologia marina vengono già applicate nello sviluppo di robot di nuova generazione, capaci di muoversi e adattarsi in modi finora impensabili per le macchine tradizionali.

Come si muove un polpo

L’ultima indagine è del 2025. Lo studio, pubblicato su Scientific Reports (Bennice et al.), ha documentato come i polpi utilizzino diversi tipi di deformazioni – allungamento, piegamento, torsione e accorciamento – che combinate tra loro consentono comportamenti complessi. Analizzando polpi in ambienti naturali, i ricercatori hanno osservato che gli arti anteriori vengono impiegati soprattutto per esplorare e manipolare, mentre quelli posteriori contribuiscono alla propulsione e alla stabilità. Un movimento capace di una simile versatilità offre un modello naturale unico, capace di ispirare nuove soluzioni di movimento per la robotica.

Dai fondali ai laboratori

Una ricerca coordinata da Yifan Yue e colleghi dell’Università del Sichuan e pubblicata su Science Robotics, ha mostrato come sia possibile riprodurre nei robot la funzione delle ventose del polpo. L’idea è di realizzare non semplici strumenti di adesione, bensì componenti in grado di integrare sensori e micro-circuiti fluidici che riconoscono pressioni e superfici diverse. I ricercatori parlano di “intelligenza incorporata”, ovvero la capacità di distribuire parte del controllo motorio direttamente lungo il braccio del robot, riducendo la dipendenza da un’elaborazione centrale complessa. Il principio potrebbe rendere le macchine più autonome e reattive agli stimoli ambientali.

La nascita dei robot morbidi

Bracci robotici ispirati ai polpi oggi vengono sperimentati per muoversi sott’acqua con efficienza, afferrare oggetti fragili o per operare in spazi angusti. La soft robotics, disciplina che prende spunto dal mondo animale e vegetale, trova nei polpi un modello ideale: animali privi di scheletro rigido, eppure capaci di compiere movimenti che nessun robot convenzionale riesce a imitare.

Verso nuove applicazioni

Gli studi su polpi e tentacoli aprono prospettive che spaziano dall’esplorazione dei fondali marini alle missioni di ricerca in ambienti pericolosi, fino alla chirurgia di precisione. I polpi, creature che da sempre suscitano meraviglia, si trasformano così in inconsapevoli maestri di tecnologia. La sfida dei prossimi anni sarà tradurre la loro straordinaria libertà di movimento in robot realmente utili, in grado di affiancare l’uomo in contesti sempre più diversi.