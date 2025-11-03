Robot origami magnetici rilasciano farmaci: nuova frontiera della somministrazione mirata

Alla North Carolina State University un gruppo di ingegneri ha realizzato una tecnologia che unisce robotica, scienza dei materiali e design ispirato all’origami. Il team guidato da Xiaomeng Fang, docente al Wilson College of Textiles, ha sviluppato una nuova tecnica di stampa 3D capace di produrre film magnetici sottili, definiti “muscoli magnetici”, che permettono a piccoli robot pieghevoli di muoversi e compiere azioni mirate. Applicati a strutture origami, consentono di creare robot in grado di trasportare e rilasciare farmaci all’interno del corpo in modo controllato, preciso e non invasivo.

Come funziona la tecnologia

Il principio è semplice ma rivoluzionario: i ricercatori hanno infuso elastomeri flessibili con particelle ferromagnetiche, ottenendo un materiale morbido, simile alla gomma, che reagisce ai campi magnetici esterni. Quando magnetizzato, il film si piega o si accorcia come un muscolo biologico, senza interferire con la flessibilità della struttura origami. A differenza dei piccoli magneti rigidi usati in passato, questo sistema occupa pochissimo spazio e può essere applicato solo dove serve. Come ha spiegato il team di lavoro, il nuovo metodo consente di stampare un film sottile da applicare direttamente sulle parti importanti del robot origami, senza ridurne la superficie utile.

Uno dei principali ostacoli era inserire una quantità sufficiente di particelle magnetiche senza compromettere la solidificazione del materiale durante la stampa. Un’alta concentrazione tende infatti a scurire la miscela, bloccando la luce ultravioletta necessaria alla polimerizzazione. Il team ha risolto il problema aggiungendo una piastra riscaldante sotto la base di stampa, che fornisce calore durante il processo e permette di usare molte più particelle rispetto ai metodi precedenti. “La piastra calda ci ha permesso di stampare con una concentrazione di particelle ferromagnetiche molto più alta del normale,” ha spiegato la professoressa Fang: “Più particelle si possono utilizzare, maggiore sarà la forza magnetica generata.”

Il risultato è un materiale più potente, capace di contrarsi più velocemente e con maggiore forza — un passo decisivo per applicazioni mediche e robotiche.

Robot origami che rilasciano medicine

Per testare la tecnologia, gli scienziati hanno costruito un robot origami progettato per rilasciare farmaci in corrispondenza di un’ulcera interna. La struttura utilizza un pattern chiamato Miura-Ori, che consente a una superficie ampia di ripiegarsi in un piccolo volume. Il robot, rivestito di muscoli magnetici, può essere ingerito come una piccola capsula e poi dispiegarsi nello stomaco, dove rilascia il medicinale sulla lesione.

I ricercatori hanno sperimentato il sistema in un modello di stomaco artificiale — una sfera di plastica riempita con acqua a temperatura corporea. Guidando il robot con magneti esterni, sono riusciti a muoverlo fino al punto desiderato, dispiegarlo e fissarlo grazie a pellicole magnetiche morbide, controllando il rilascio graduale del farmaco. L’esperimento dimostra che una simile tecnologia potrebbe un giorno consentire cure non invasive, che non interferiscono con le attività quotidiane dei pazienti.

Un robot origami che cammina

Il gruppo di ricerca ha costruito anche un secondo prototipo capace di muoversi autonomamente. Utilizzando un diverso schema di piegatura origami, i ricercatori hanno sviluppato un robot in grado di avanzare “a passi” quando sottoposto a campi magnetici alternati. I muscoli magnetici, posizionati in punti strategici, si contraggono e rilasciano in sequenza, facendo sollevare la parte anteriore e spingendo avanti la struttura. Questo robot può superare ostacoli fino a 7 millimetri di altezza e adattarsi a superfici diverse, come sabbia o terreni irregolari.

Applicazioni e prospettive

Gli esperimenti dimostrano la versatilità dei muscoli magnetici stampati in 3D, che potrebbero trovare applicazione in ambiti che vanno dalla biomedicina alla robotica spaziale. In futuro, simili strutture origami potrebbero essere usate per il rilascio mirato di medicinali, per interventi endoscopici meno invasivi o per esplorazioni in ambienti difficili. “Esistono molti tipi diversi di strutture origami con cui questi muscoli possono lavorare,” ha concluso Fang. “Potranno contribuire a risolvere problemi in campi che vanno dalla biomedicina all’esplorazione spaziale. È entusiasmante immaginare dove ci porterà questa tecnologia”.