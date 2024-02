Risparmiare la batteria dello smartphone: ecco 10 consigli utili

Secondo i risultati del Global Overview Report – Digital 2023 di DataReportal, l'utente medio di Internet su scala mondiale trascorre circa 6 ore e 35 minuti online ogni giorno. Ciò significa che, togliendo le otto ore canoniche che dovrebbero essere dedicate al riposo notturno, passiamo quasi la metà della nostra giornata sul cellulare e sui dispositivi mobili.

Questo, però, comporta un notevole consumo della batteria degli smartphone. Anche se si tratta di apparecchi di nuova generazione, può capitare che alla sera risultino con poche tacche di carica ancora a disposizione. E questo anche perché, mentre stanno migliorando le funzionalità dei processori, la tecnologia dell’alimentazione a batteria è ancora un po’ indietro rispetto ad altre innovazioni. Ma ci sono alcuni accorgimenti che permettono di preservare la batteria dello smartphone sebbene se ne faccia un uso intensivo per esigenze o per piacere.

Disattiva le app in background

Sono diverse le applicazioni che continuano a funzionare in background molto tempo dopo che pensi di averle chiuse, per esempio i servizi basati su GPS come Waze o un gioco come Pokémon GO!.

Trova e disabilita le app che consumano più energia in background

Fai attenzione. Potresti non rendertene conto, ma anche Snapchat, Facebook, WhatsApp Messenger, Netflix e Amazon Shopping o, ancora, le app legate alle notizie e al meteo, sono in cima alla lista dei programmi che causano un crollo della batteria.

Disattiva i servizi di localizzazione

Anche questo punto si ricollega al primo. Gli smartphone hanno funzioni GPS integrate. Ma se non ne hai bisogno nell’immediato, ricorda di spegnerle dopo averle utilizzate, altrimenti la geolocalizzazione terrà costantemente impegnate le antenne del tuo smartphone per rilevare la tua posizione, con conseguente consumo di batteria.

Usa la modalità aereo

Ti permetterà di risparmiare un po' di energia, in particolare se sei su un aereo o in un posto dove non c'è copertura. In una simile situazione il telefono cercherà continuamente connessioni e sprecherà energia. Se non hai bisogno di Wi-Fi e del Bluetooth, disconnetterti da entrambi ti farà risparmiare un po’ di energia.

Abbassa la luminosità dello schermo

È un accorgimento importante soprattutto quando si guardano film o altri contenuti in streaming. Di notte, in particolare, non è necessario che il livello della luminosità dello schermo sia alzato al massimo. Ricordati, inoltre, di abbassare il volume quando ascolti la musica dal cellulare.

Non tenere lo schermo sempre acceso

Il display del cellulare consuma molta energia. Lasciarlo attivo quando non lo guardi non ha senso, è uno spreco inutile. In quel caso, entra in modalità Sospensione – Schermata di blocco.

Spegni completamente il telefono

È vero che spegnere e accendere lo smartphone consuma più energia rispetto al semplice riattivarlo dalla modalità di sospensione. Ma è altrettanto vero che spegnerlo quando non lo si utilizza per molte ore alla volta risparmierà energia a lungo termine. Se stai andando a dormire e non hai una presa o un cavo di ricarica, spegni il dispositivo.

Disattiva qualsiasi trasmissione o streaming di contenuti multimediali

Ciò include qualsiasi grafica e animazione del display. Quanto più avanzata è la grafica (giochi, video, foto, animazioni), tanto più difficile deve lavorare il processore e il chip grafico del tuo smartphone. Più attività significa più utilizzo della batteria.

Disattiva le troppe notifiche

Se hai lo smartphone in modalità di risparmio energetico, ma continui a ricevere notifiche dai social o dalle app, vuol dire che in quel momento il dispositivo sta consumando energia.

Cosa puoi fare quando il telefono entra in modalità a basso consumo

Quando la carica del tuo telefono è intorno al 10% di carica, o è pure inferiore, e sei in giro, potresti smettere di usare i social media per risparmiare un po' di energia se dovessi fare una chiamata urgente, mandare un messaggio di emergenza o usare un’app per un car sharing o per noleggiare un mezzo o un autista. In alternativa potresti mettere il telefono in modalità aereo. Se puoi, spegni e riaccendi solo all’occorrenza. Quando avrai nuovamente a disposizione una presa di corrente sicura e privata, se lasci il cellulare in modalità aereo mentre si ricarica, il livello di batteria aumenterà più velocemente dal momento che non saranno utilizzati processi in background e antenne.