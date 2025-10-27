Risorse umane e intelligenza artificiale: il 61% dei direttori del personale la utilizza già

Secondo un’indagine condotta da Il Sole 24 Ore e dall’Osservatorio HR Innovation Practice del Politecnico di Milano, oltre il 61% dei capi del personale in Italia utilizza oggi strumenti basati sull’intelligenza artificiale per migliorare i processi di selezione, gestione e sviluppo dei dipendenti. Una trasformazione che sta cambiando in modo strutturale il lavoro delle risorse umane, aprendo nuove opportunità ma anche interrogativi su etica, trasparenza e ruolo umano nelle decisioni aziendali.

AI e risorse umane: un binomio sempre più strategico

Fino a pochi anni fa, l’uso dell’intelligenza artificiale in ambito HR sembrava limitato a grandi multinazionali. Oggi la situazione è radicalmente cambiata: più della metà delle direzioni del personale in Italia si affida ad algoritmi e piattaforme di machine learning per supportare attività quotidiane come l’analisi dei CV, la valutazione delle competenze, la pianificazione delle carriere e la formazione personalizzata. Secondo lo studio, la spinta all’adozione è arrivata soprattutto dopo il 2023, quando il mercato ha visto un’esplosione di software e applicazioni dedicate alla gestione dei talenti e alla produttività interna. Strumenti capaci di automatizzare attività ripetitive e fornire dati predittivi sui bisogni futuri dell’organizzazione.

Selezione del personale: meno burocrazia, più analisi predittiva

Tra gli ambiti di maggiore utilizzo emergono la recruiting automation e la mappatura delle competenze. L’intelligenza artificiale consente di analizzare in pochi secondi migliaia di curriculum, individuando i candidati più adatti attraverso criteri oggettivi e metriche comportamentali. Alcune aziende hanno già sperimentato chatbot che simulano colloqui preliminari, raccogliendo informazioni e valutando la coerenza dei profili con i valori aziendali. Ma non si tratta solo di efficienza: molte direzioni HR sottolineano come l’AI riesca a favorire processi di selezione più equi, anche se resta aperto il dibattito su come garantire la trasparenza dei modelli algoritmici.

Un altro fronte in crescita è la formazione continua. Le piattaforme di learning management integrate con intelligenza artificiale creano percorsi su misura per ogni dipendente, suggerendo contenuti formativi in base ai risultati, agli obiettivi e perfino all’umore rilevato da strumenti di analisi del linguaggio. L’AI entra anche nel campo del wellbeing aziendale, con strumenti che monitorano il livello di stress, la produttività e la collaborazione tra team, fornendo ai manager indicatori in tempo reale. Un approccio che promette maggiore attenzione al benessere delle persone ma solleva inevitabili questioni di privacy e uso dei dati sensibili.

Etica e competenze: la sfida del futuro

Se da un lato l’AI libera tempo e risorse, dall’altro impone un ripensamento del ruolo delle funzioni HR. Le competenze digitali diventano imprescindibili: saper leggere i dati, comprendere i limiti degli algoritmi e mantenerne il controllo umano. Gli esperti dell’Osservatorio del Politecnico avvertono: “Il rischio non è l’uso dell’intelligenza artificiale, ma l’uso inconsapevole”. Per questo molte aziende stanno affiancando alla trasformazione tecnologica percorsi di formazione etica e normativa, in linea con le nuove direttive europee sull’AI Act.