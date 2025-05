Richmond, California: perché gli uccelli ‘scoppiano’ in aria? Il mistero s’infittisce

Un fenomeno inquietante e surreale sta sconvolgendo la tranquilla cittadina di Richmond, nella Bay Area a nord-est di San Francisco, California. Decine di uccelli, principalmente tortore e storni europei, sono stati ritrovati morti lungo Bernhard Avenue, alcuni apparentemente "esplosi" in volo o precipitati al suolo dopo forti scoppi simili a petardi.

Questo mistero, che ha attirato l’attenzione di media internazionali come il Guardian, ABC, CBS e BBC, ha lasciato i residenti terrorizzati e gli esperti alla ricerca di risposte. Le indagini, condotte dal Dipartimento di Pesca e Fauna Selvatica della California e dall’ufficio dello Sceriffo della Contea di Contra Costa, hanno escluso cause naturali come l’elettrocuzione, aprendo la strada a ipotesi più oscure, tra cui quella di un possibile intervento umano. Ecco cosa sta succedendo, quali sono le teorie in campo e perché questo caso sta diventando un rompicapo scientifico e sociale.

Un fenomeno macabro e incomprensibile

Il dramma ha iniziato a manifestarsi nei giorni precedenti al 15 maggio 2025, quando i residenti di Bernhard Avenue hanno segnalato un numero crescente di carcasse di uccelli nei loro cortili, lungo le strade e persino sui tetti. Almeno 50 volatili sono stati ritrovati morti in un breve lasso di tempo, molti dei quali mostravano segni di traumi estremi, come se fossero stati colpiti da una forza violenta.

Testimoni oculari, come Maximilian Bolling, hanno descritto scene agghiaccianti: “Quando atterrano sui fili della corrente, semplicemente esplodono. È davvero violento”, ha raccontato Bolling a KGO-TV, stazione locale di ABC News. Le telecamere di sicurezza dello stesso Bolling hanno catturato un episodio emblematico: un uccello che, dopo essersi posato su un cavo elettrico, cade privo di vita seguendo un forte scoppio.

Inizialmente, molti hanno pensato che il fenomeno fosse legato a un problema di elettrocuzione causato dai cavi dell’alta tensione gestiti dalla Pacific Gas & Electric, la principale compagnia elettrica californiana. Tuttavia, le autorità hanno rapidamente scartato questa ipotesi. Sharon Anderson, residente e amante degli animali, ha confermato che i cavi elettrici della zona a volte “sfrigolano e scoccano scintille”, ma ha aggiunto: “Non credo basti a spiegare tutto questo”. La natura irregolare degli episodi e la descrizione degli scoppi, che ricordano più l’effetto di un petardo che un cortocircuito, hanno complicato ulteriormente il quadro.

Le indagini: tra scienza e sospetti di ‘foul play’

Il Dipartimento di Pesca e Fauna Selvatica della California ha avviato un’indagine formale, analizzando le carcasse di due uccelli – una tortora e uno storno europeo – presso il suo laboratorio. I risultati delle autopsie, pubblicati lunedì 12 maggio 2025, hanno gettato una luce inquietante sul caso: le ferite rilevate sono compatibili con traumi causati da proiettili, come quelli di una pistola a pallini, una pistola ad aria compressa o una fionda, e non da folgorazione. Tuttavia, il Dipartimento ha sottolineato che “non è stato possibile determinare la causa esatta del trauma di tutti questi uccelli”, lasciando aperta la porta a molteplici interpretazioni.

L’ufficio dello Sceriffo della Contea di Contra Costa ha aperto un fascicolo parallelo, considerando seriamente l’ipotesi di un’attività criminale. I residenti, sempre più spaventati, hanno iniziato a parlare di un possibile “serial killer di uccelli”, un’idea alimentata dalla regolarità degli episodi e dalla brutalità delle morti. “La prima volta che ho visto un uccello cadere è stato spaventoso. Non capivo cosa stesse succedendo”, ha raccontato Sharon Anderson, la cui testimonianza riflette il clima di ansia che si respira a Richmond.

Le indagini si stanno concentrando su diversi fronti. Gli esperti stanno analizzando i filmati delle telecamere di sicurezza per identificare eventuali attività sospette nella zona, mentre i campioni biologici degli uccelli vengono sottoposti a ulteriori test tossicologici per escludere avvelenamenti o esposizione a sostanze chimiche. Nel frattempo, la Pacific Gas & Electric ha confermato che i cavi elettrici di Bernhard Avenue sono in condizioni standard e non presentano anomalie che possano giustificare il fenomeno.

Un parallelo con altri misteri ornitologici

Il caso di Richmond non è il primo episodio di morti di massa di uccelli a suscitare clamore. Nel febbraio 2022, a Chihuahua, in Messico, uno stormo di merli dalla testa gialla è precipitato improvvisamente al suolo, con molti volatili morti sul colpo. Le autorità locali hanno ipotizzato un’intossicazione da gas tossici o un’elettrocuzione, ma il caso è rimasto irrisolto. Nel novembre 2021, a Ferrol, in Galizia (Spagna), oltre 200 storni sono caduti simultaneamente, colpendo auto e passanti. Le analisi tossicologiche esclusero l’influenza aviaria e l’elettrocuzione, ma non identificarono una causa precisa.

Un episodio ancora più curioso risale al 2005, quando ad Amburgo, in Germania, centinaia di rospi iniziarono a “esplodere” in uno stagno, con le interiora espulse a metri di distanza. Le analisi esclusero virus o inquinamento, e il fenomeno fu attribuito a un possibile comportamento predatorio anomalo, ma il mistero non fu mai pienamente risolto. Questi precedenti suggeriscono che il caso di Richmond potrebbe essere parte di una serie di fenomeni rari e difficili da spiegare, che sfidano le conoscenze scientifiche tradizionali.

Uno stormo mentre volteggia in cielo (Ansa)

Le teorie: da cause naturali a interventi umani

Diverse ipotesi sono state avanzate per spiegare il mistero di Richmond, ma nessuna sembra fornire una risposta definitiva. Tra le principali teorie:

Trauma da proiettili o armi non letali : i risultati delle autopsie puntano verso un’azione umana, con ferite compatibili con proiettili di piccolo calibro o fionde. Questa ipotesi suggerisce la presenza di uno o più individui che prendono di mira gli uccelli, forse per vandalismo o per un motivo ancora sconosciuto. Tuttavia, l’assenza di prove dirette, come proiettili recuperati o testimoni di spari, rende questa teoria difficile da confermare.

: i risultati delle autopsie puntano verso un’azione umana, con ferite compatibili con proiettili di piccolo calibro o fionde. Questa ipotesi suggerisce la presenza di uno o più individui che prendono di mira gli uccelli, forse per vandalismo o per un motivo ancora sconosciuto. Tuttavia, l’assenza di prove dirette, come proiettili recuperati o testimoni di spari, rende questa teoria difficile da confermare. Avvelenamento o sostanze tossiche : sebbene i test tossicologici siano ancora in corso, un’intossicazione da pesticidi, gas o altre sostanze chimiche potrebbe aver indebolito gli uccelli, causandone la caduta o reazioni anomale. Tuttavia, l’effetto “esplosivo” descritto dai testimoni non si allinea facilmente con questa ipotesi.

: sebbene i test tossicologici siano ancora in corso, un’intossicazione da pesticidi, gas o altre sostanze chimiche potrebbe aver indebolito gli uccelli, causandone la caduta o reazioni anomale. Tuttavia, l’effetto “esplosivo” descritto dai testimoni non si allinea facilmente con questa ipotesi. Fenomeni elettromagnetici o tecnologici : alcuni residenti hanno ipotizzato che i cavi elettrici, pur non causando elettrocuzioni dirette, possano essere influenzati da campi elettromagnetici anomali o tecnologie sperimentali, come reti 5G o dispositivi militari. Questa teoria, però, manca di supporto scientifico ed è considerata speculativa.

: alcuni residenti hanno ipotizzato che i cavi elettrici, pur non causando elettrocuzioni dirette, possano essere influenzati da campi elettromagnetici anomali o tecnologie sperimentali, come reti 5G o dispositivi militari. Questa teoria, però, manca di supporto scientifico ed è considerata speculativa. Comportamento anomalo degli uccelli : gli storni europei, una delle specie colpite, sono noti per le loro spettacolari “murmurations” – coreografie aeree che coinvolgono migliaia di individui. Studi scientifici, come quello del National Geographic, suggeriscono che queste formazioni seguono regole complesse di coordinazione, con ogni uccello che si allinea a circa sette vicini. Un’interferenza in questo comportamento, come un predatore o un ostacolo improvviso, potrebbe aver causato collisioni o cadute di massa, ma non spiega gli scoppi violenti.

: gli storni europei, una delle specie colpite, sono noti per le loro spettacolari “murmurations” – coreografie aeree che coinvolgono migliaia di individui. Studi scientifici, come quello del National Geographic, suggeriscono che queste formazioni seguono regole complesse di coordinazione, con ogni uccello che si allinea a circa sette vicini. Un’interferenza in questo comportamento, come un predatore o un ostacolo improvviso, potrebbe aver causato collisioni o cadute di massa, ma non spiega gli scoppi violenti. Psicosi collettiva o esagerazione: una possibilità meno discussa è che il fenomeno sia stato amplificato dalla percezione dei residenti. I rumori di “scoppiettii” potrebbero essere stati male interpretati, e le carcasse potrebbero essere il risultato di eventi più comuni, come collisioni con finestre o predazione. Tuttavia, le autopsie e i filmati contraddicono questa ipotesi.

Il contesto scientifico: cosa sappiamo del volo degli uccelli?

Per comprendere meglio il caso, è utile considerare le conoscenze scientifiche sul comportamento degli uccelli, in particolare degli storni. Ricerche condotte da Irene Giardina e Andrea Cavagna del CNR di Roma, nell’ambito del progetto Starflag, hanno dimostrato che gli storni seguono un meccanismo di “correlazione comportamentale a invarianza di scala”, interagendo con circa sette vicini per mantenere la coesione dello stormo. Questo comportamento collettivo, studiato anche da National Geographic, permette agli storni di eseguire evoluzioni spettacolari, ma li rende vulnerabili a perturbazioni esterne.

Inoltre, studi come quello dell’Advanced Facility for Avian Research hanno evidenziato che gli uccelli possiedono un “barometro interno” che li aiuta a prevedere i cambiamenti meteorologici, influenzando le loro decisioni di volo. Un’anomalia ambientale, come un cambiamento improvviso della pressione atmosferica o la presenza di sostanze chimiche, potrebbe aver alterato il loro comportamento, portandoli a posarsi sui cavi elettrici in modo anomalo.

L’impatto sulla comunità e il dibattito pubblico

Il mistero di Richmond ha avuto un impatto significativo sulla comunità locale. I residenti, già scossi dalla natura macabra del fenomeno, temono per la sicurezza degli animali e per la possibilità che il responsabile sia una persona del quartiere. Sui social media, come riportato da post su X, il caso è diventato virale, con utenti che parlano di “epidemia inspiegabile” e ipotizzano “foul play” (atti criminali). Alcuni hanno persino paragonato la situazione a scenari da film horror, evocando il classico Gli Uccelli di Alfred Hitchcock.

Organizzazioni ambientaliste, come la Audubon Society, hanno espresso preoccupazione per la salute della fauna locale, chiedendo un’indagine approfondita e misure per proteggere gli uccelli. Nel frattempo, i residenti hanno iniziato a evitare di lasciare cibo all’aperto e a monitorare i cavi elettrici, nel timore che il fenomeno possa intensificarsi.

Prospettive future: risolvere l’enigma

Le indagini sono ancora in corso, e il mistero di Richmond rimane lontano dall’essere risolto. Gli investigatori stanno ampliando l’area di ricerca, analizzando filmati di sorveglianza e intervistando i residenti per individuare eventuali sospetti. Parallelamente, gli scienziati stanno esplorando ipotesi alternative, come l’impatto di microplastiche o inquinanti emergenti sulla fisiologia degli uccelli. La collaborazione tra biologi, tossicologi e forze dell’ordine sarà cruciale per fare luce su questo enigma.

Nel frattempo, il caso di Richmond solleva domande più ampie sulla relazione tra uomo e natura. Se dietro le morti c’è davvero un responsabile umano, come suggeriscono le autopsie, si tratterebbe di un atto di crudeltà che richiede una risposta decisa. Se invece il fenomeno ha cause naturali o ambientali, potrebbe essere un campanello d’allarme su problemi ecologici più profondi, come l’inquinamento o i cambiamenti climatici.

Un mistero che continua a inquietare

Gli “uccelli che esplodono” di Richmond sono diventati un simbolo di quanto la natura possa ancora sorprenderci e spaventarci. Mentre gli scienziati cercano risposte e i residenti attendono giustizia per gli animali, il caso rimane avvolto in un’aura di incertezza. Ciò che è certo è che questo fenomeno, con la sua combinazione di scienza, mistero e dramma umano, continuerà a catturare l’immaginazione di chi cerca di comprendere i segreti del mondo che ci circonda.