Chi è Rebecca Young, la 12enne che ha inventato il sacco a pelo solare per i senzatetto

Era solo una bambina quando ha pensato di progettare un sacco a pelo a energia solare: oggi ha 13 anni e Time Magazine ha deciso di includere Rebecca Young fra le “Girls of the Year”, un riconoscimento nato nel 2025 che intende celebrare e diffondere nel mondo i progetti di giovani innovatrici.

Un sacco a pelo solare per aiutare chi dorme per strada

Rebecca, studentessa alla Kelvinside Academy di Glasgow, aveva 11 anni quando le fu chiesto di progettare qualcosa che affrontasse un problema sociale: un’invenzione utile che aiutasse a risolvere un problema reale. Vedendo l’emergenza freddo tra le persone senza fissa dimora, Rebecca ha pensato a un sacco a pelo riscaldato da energia solare.

Il progetto di Rebecca Young ha vinto la Primary Engineer MacRobert Medal, una competizione ingegneristica nel Regno Unito con circa 70.000 partecipanti, ottenendo sia la Medaglia d’Argento, sia la Commendation Medal, quest’ultima assegnata dal voto del pubblico.

Dal progetto al prototipo

Il sacco a pelo di Rebecca si trasforma da zaino in coperta elettrica e utilizza pannelli solari per alimentare i fili riscaldanti al suo interno.

Grazie alla collaborazione con Thales, azienda del settore tecnologico e ingegneristico, il disegno è diventato un prototipo funzionante. Trenta sacchi a pelo sono già stati distribuiti a organizzazioni benefiche che assistono persone senza fissa dimora a Glasgow e altri 120 sono in fase di produzione. L’obiettivo è arrivare a una distribuzione più ampia, per coprire le esigenze di chi vive per strada durante i mesi più freddi.

Rebecca ha dichiarato di sentirsi orgogliosa che la sua idea sia efficace, spiegando che per lei è stato la prima occasione per osservare davvero “come l’ingegneria possa aiutare le persone”.

La storia di Rebecca Young dimostra che l’età non è un ostacolo all’innovazione e all’impatto sociale. Time ha scelto di includerla tra le “Girls of the Year” per il messaggio positivo che la sua invenzione trasmette: affrontare i problemi della comunità con creatività e impegno è possibile a qualsiasi età. “È incredibile vedere come un’idea nata in classe possa davvero essere di aiuto per qualcuno”, ha raccontato la ragazza in un’intervista.

Il progetto di Time Magazine

Serve l’età adulta per cambiare il mondo? No, in realtà per iniziare a trasformare la realtà che ci circonda basta vedere un problema e decidere di non accettarlo come immutabile, come ha spiegato la senior editor del Times Dayana Sarkisova, autrice dell’articolo “How We Chose TIME’s First‑Ever Girls of the Year.

La storia di Rebecca è diventata un esempio di educazione all’ingegneria come strumento per migliorare il mondo, ispirando altre persone, studenti e studentesse, a trasformare le proprie idee in soluzioni concrete.

Cos’è “Girls of the Year” di Time?

Nel 2025, Time Magazine ha lanciato per la prima volta l’iniziativa “Girls of the Year” affiancandola alla storica lista “Women of the Year”. Scelte dalla redazione, sono 10 giovani ragazze (tra i 12 e i 17 anni) che si sono distinte in tutto il mondo per iniziative concrete, leadership sociale e desiderio di cambiamento.

Il riconoscimento del Time, accompagnato dalla creazione di un personaggio LEGO che la raffigura, rientra nella campagna She Built That, pensata per incoraggiare le ragazze a intraprendere carriere nelle discipline STEM.