Quanta energia consuma Gemini AI? Lo studio di Google è sorprendente

Sensazionalismi a parte e cifre da far impallidire buone per creare continui allarmismi, c’è da dire che il dibattito sull’impatto ambientale dell’intelligenza artificiale generativa è sempre più acceso. Perché è vero che i grandi modelli linguistici richiedono enormi infrastrutture di calcolo e, di conseguenza, consumi energetici significativi. Ma quanto incide, in termini concreti, una singola richiesta inviata a un sistema di AI?

Cinque gocce d’acqua per ogni ricerca su Gemini: lo studio di Google

Un recente studio firmato dai ricercatori di Google prova a rispondere con dati alla mano. Analizzando l’intera catena che sostiene la famiglia di modelli Gemini, il team ha calcolato il consumo medio di energia necessario per elaborare un prompt testuale: 0,24 wattora. Una cifra che, sottolineano gli autori, risulta sensibilmente più bassa rispetto a molte stime circolate negli ultimi mesi. Il calcolo non si è limitato alle sole unità di calcolo, ma ha incluso alimentazione dei chip, utilizzo della memoria, capacità delle macchine inattive e dispersioni dovute al raffreddamento dei server. La ripartizione mostra che il 58% dell’energia è assorbito dagli acceleratori di AI, mentre CPU e memoria rappresentano circa un quarto del totale. Raffreddamento e conversione elettrica incidono per l’8%, con un ulteriore 10% attribuito ai sistemi di backup. Tradotto in termini ambientali, ogni interazione con Gemini comporta l’emissione media di 0,03 grammi di CO2 equivalente e un consumo idrico di 0,26 millilitri: in pratica, cinque gocce d’acqua. Nello stesso report, i ricercatori paragonano l’impatto a “meno di nove secondi di televisione”.

Consumi dieci volte superiori? Questa nuova ricerca supera i dati precedenti

Il confronto con la ricerca tradizionale è inevitabile. Secondo i dati più recenti, una query su Google consuma in media 0,03 wattora. Le cifre fornite da Mountain View indicano quindi che una richiesta a Gemini si colloca in un ordine di grandezza simile, in linea con i valori dichiarati anche da OpenAI per ChatGPT. Se in passato alcune stime parlavano di consumi dieci volte superiori rispetto a una normale ricerca online, il nuovo studio ridimensiona drasticamente quelle ipotesi. L’immagine che emerge è quella di un’IA più sostenibile, o meglio meno impattante, di quanto spesso raccontato, pur restando un sistema che necessita di risorse notevoli. Questo è fuori discussione. A qusto punto, la domanda è: l’innovazione tecnologica può convivere con un’attenzione concreta alla sostenibilità? Ovviamente lo studio è stato condotto da Google e questo è un particolare da non dimenticare, tuttavia i numeri sembrano andare in questa direzione. Almeno per il momento.