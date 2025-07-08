Quando e come finirà l’universo? Ora lo sappiamo e abbiamo una data precisa

Immaginate di guardare il cielo stellato in una notte limpida, con le galassie che brillano come gioielli lontani. Ora, provate a pensare che tutto questo, un giorno, potrebbe scomparire, collassando in un unico punto infinitamente denso. Sembra fantascienza, ma è ciò che propone una nuova teoria elaborata da un team internazionale di scienziati guidato dalla Cornell University di Ithaca, negli Stati Uniti, in collaborazione con il Centro Internazionale di Fisica di Donostia, in Spagna, e l’Istituto Tsung-Dao Lee dell’Università Jiao Tong di Shanghai. Questo studio, pubblicato di recente, getta nuova luce sul destino ultimo del nostro universo, suggerendo che non si espanderà per sempre, ma finirà in un evento spettacolare chiamato Big Crunch. Scopriamo insieme cosa significa, quando potrebbe accadere e perché questa teoria sta facendo parlare il mondo della scienza.

Un universo in espansione… ma fino a quando?

Per capire dove stiamo andando, dobbiamo prima guardare da dove veniamo. Circa 13,8 miliardi di anni fa, l’universo è nato con il Big Bang, un’esplosione primordiale che ha dato origine a tutto ciò che esiste: stelle, pianeti, galassie e persino lo spazio e il tempo stessi. Da allora, l’universo non ha fatto altro che espandersi, come un palloncino che si gonfia sempre di più. Questa scoperta, fatta negli anni ’20 dall’astronomo Edwin Hubble, ha rivoluzionato la nostra visione del cosmo.

Negli anni ’90, però, gli scienziati hanno fatto un’altra scoperta sbalorditiva: l’espansione dell’universo non sta rallentando, come ci si potrebbe aspettare a causa della gravità, ma sta accelerando. Il responsabile di questa accelerazione è un’entità misteriosa chiamata energia oscura, una forza che agisce come una sorta di “spinta” cosmica, allontanando le galassie l’una dall’altra sempre più velocemente. Fino a poco tempo fa, la maggior parte dei cosmologi pensava che questo processo sarebbe continuato all’infinito, portando a uno scenario chiamato Big Freeze, in cui l’universo sarebbe diventato sempre più freddo, buio e vuoto, con le stelle che si spengono una dopo l’altra.

Ma il nuovo studio del team internazionale capovolge questa idea. Secondo i ricercatori, l’energia oscura potrebbe non essere così stabile come pensavamo. Anzi, potrebbe cambiare nel tempo, portando l’universo a un destino completamente diverso: il Big Crunch.

Il Big Crunch: quando l’universo “si restringe”

Immaginate l’universo come un elastico che, dopo essere stato tirato al massimo, inizia a contrarsi. Questo è, in parole semplici, il concetto del Big Crunch. Secondo il modello proposto dal team guidato dal professor S.H. Henry Tye della Cornell University, tra circa 7 miliardi di anni l’espansione dell’universo raggiungerà il suo picco massimo. A quel punto, l’energia oscura smetterà di spingere le galassie lontano e inizierà invece ad attirarle l’una verso l’altra, come se l’elastico cosmico cominciasse a ritirarsi.

Questo processo di contrazione durerà altri 13 miliardi di anni portando il totale a circa 33,3 miliardi di anni dall’inizio del Big Bang. Alla fine, tutto ciò che esiste – stelle, pianeti, galassie, persino la luce – collasserà in un unico punto infinitamente denso e caldo, una singolarità. È lo stesso tipo di condizione che si pensa abbia dato origine al Big Bang. In pratica, il Big Crunch sarebbe come il Big Bang ma al contrario.

Ma cosa succederebbe dopo? Qui entriamo nel regno della speculazione. Alcuni scienziati suggeriscono che il Big Crunch potrebbe essere seguito da un Big Bounce, un “rimbalzo” cosmico che darebbe vita a un nuovo universo. In questo scenario, l’universo sarebbe ciclico, con fasi di espansione e contrazione che si ripetono all’infinito. È un’idea affascinante, ma per ora non abbiamo prove concrete per confermarla.

Come hanno fatto gli scienziati ad arrivare a questa conclusione?

La nuova teoria si basa su dati raccolti da due progetti scientifici di grande importanza: il Dark Energy Survey (DES) e il Dark Energy Spectroscopic Instrument (DESI). Il DES, completato nel 2019, ha utilizzato una potente fotocamera chiamata DECam, montata sul telescopio Blanco in Cile, per studiare la distribuzione delle galassie e la loro velocità di allontanamento. Il DESI, invece, è un progetto ancora in corso che usa il telescopio Mayall in Arizona per analizzare la luce di milioni di galassie, creando una sorta di “mappa 3D” dell’universo.

Analizzando questi dati, i ricercatori hanno notato qualcosa di sorprendente: l’energia oscura sembra comportarsi in modo diverso da quanto previsto dai modelli tradizionali. In particolare, il team ha ipotizzato che l’energia oscura potrebbe essere influenzata da una particella teorica chiamata assione. Gli assioni sono particelle ipotetiche, molto leggere, che potrebbero giocare un ruolo chiave nella fisica dell’universo. Secondo il modello, gli assioni potrebbero modificare il comportamento dell’energia oscura, facendola passare da una forza espansiva a una forza che favorisce la contrazione.

Per dirla in modo semplice, gli assioni sarebbero come un “interruttore” cosmico che, a un certo punto, inverte il destino dell’universo. È un’ipotesi audace, ma i calcoli dei ricercatori, basati su complessi modelli matematici, sembrano supportarla. Tuttavia, gli scienziati stessi sottolineano che si tratta di fisica teorica, e che servono ulteriori osservazioni per confermare o smentire questa teoria.

Perché questa teoria è importante?

Questa nuova visione del destino dell’universo non è solo un esercizio teorico: ha implicazioni profonde per la nostra comprensione della fisica e del cosmo. Se il modello del Big Crunch fosse confermato, significherebbe che dobbiamo ripensare il ruolo dell’energia oscura e, forse, scoprire nuove particelle o forze che governano l’universo. Inoltre, l’idea di un universo ciclico apre scenari filosofici affascinanti: il nostro universo potrebbe non essere unico, ma solo una fase di un ciclo infinito di nascite e morti cosmiche.

Dal punto di vista pratico, non c’è da preoccuparsi: anche se la teoria fosse corretta, il Big Crunch avverrebbe tra miliardi di anni, molto dopo che il Sole avrà esaurito il suo combustibile e la Terra sarà diventata inabitabile. Tuttavia, queste scoperte ci ricordano quanto sia vasto e misterioso l’universo, e quanto siamo ancora lontani dal comprenderlo completamente.

Le incertezze della fisica teorica

È importante sottolineare che questa teoria, per quanto affascinante, è ancora un’ipotesi. La fisica dell’energia oscura è uno dei grandi misteri della scienza moderna, e gli scienziati stanno solo iniziando a esplorarne i segreti. I dati raccolti dal DES e dal DESI sono preziosi, ma non definitivi. Nei prossimi anni, nuovi telescopi come il James Webb Space Telescope o il futuro Nancy Grace Roman Space Telescope della NASA potrebbero fornire ulteriori indizi sul comportamento dell’energia oscura e sul destino dell’universo.

Inoltre, non tutti gli scienziati sono convinti che il Big Crunch sia il destino più probabile. Molti continuano a sostenere lo scenario del Big Freeze, basandosi sull’osservazione che l’espansione dell’universo sta ancora accelerando. Altri propongono teorie alternative, come il Big Rip, in cui l’energia oscura diventerebbe così potente da strappare letteralmente ogni cosa, dalle galassie agli atomi. Insomma, il destino dell’universo è ancora un grande punto interrogativo.

Un viaggio nel tempo cosmico

Pensare alla fine dell’universo può sembrare inquietante, ma è anche un invito a meravigliarsi di fronte alla grandezza del cosmo. La ricerca condotta dal team della Cornell University, insieme ai colleghi di Donostia e Shanghai, è un esempio di come la scienza possa spingerci a immaginare scenari che sfidano la nostra comprensione del mondo. Che l’universo finisca in un Big Crunch, un Big Freeze o un Big Rip, una cosa è certa: il nostro desiderio di esplorare e comprendere non si fermerà mai.

Mentre aspettiamo nuove scoperte, possiamo continuare a guardare le stelle, sapendo che ogni punto luminoso nel cielo è parte di una storia cosmica che si sta ancora scrivendo. E chissà, forse un giorno scopriremo che il nostro universo non è destinato a finire, ma a rinascere, in un ciclo eterno di creazione e distruzione.