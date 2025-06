“La prossima Xbox? Non sarà una console”

Come sarà la prossima Xbox? In un recente video, la presidente dell’azienda del gruppo Microsoft, Sarah Bond, ha fornito le prime indicazioni sulla prossima piattaforma per i videogame. E se non ha detto di preciso come sarà, almeno sappiamo con certezza cosa non sarà: una console nel senso tradizionale del termine.

Una nuova piattaforma per giocare a qualsiasi gioco, ovunque

Procediamo con ordine: Bond ha annunciato una collaborazione strategica con AMD per co-progettare i chip destinati alle "console Xbox di nuova generazione". Tuttavia, la vera notizia non riguarda solo l’hardware: è la visione di Microsoft per il futuro a conquistare la scena. Secondo la presidente l’obiettivo è chiaro: permettere alle persone di "giocare ai titoli che desiderano, con le persone che vogliono, ovunque si trovino". In quest’ottica, Windows diventerà la colonna portante dell’ecosistema Xbox, garantendo un’esperienza unificata su console, PC, dispositivi portatili e cloud. Si tratta di un’evoluzione già in atto da tempo: in fondo, le attuali console somigliano sempre più a PC da gaming, sia per l’interfaccia sia per l’architettura.

Addio agli ecosistemi chiusi

L’annuncio arriva sulla scia della recente collaborazione tra Microsoft e Asus per il ROG Ally Xbox Edition, un dispositivo portatile basato su Windows che supporta non solo Xbox, ma anche store alternativi. Un segnale evidente di ciò che ci aspetta: la prossima generazione di Xbox sarà, a tutti gli effetti, un PC da gioco altamente specializzato. Uno degli aspetti più rivoluzionari della visione di Microsoft è l’apertura a più store digitali. Sarah Bond ha lasciato intendere che il futuro hardware Xbox non sarà legato a un singolo negozio virtuale, aprendo le porte a piattaforme come Steam o Epic Games Store. Una svolta significativa rispetto agli ecosistemi chiusi che hanno caratterizzato fino a oggi il mondo delle console. Microsoft ha inoltre assicurato la retrocompatibilità: i giochi acquistati sulle attuali console continueranno a funzionare anche su quelle di nuova generazione. Ci si possono aspettare progressi importanti in termini di grafica e funzionalità basate sull’intelligenza artificiale, ma sempre con la garanzia di continuità della propria libreria. Se questa visione verrà realizzata fino in fondo, la prossima Xbox non si limiterà a competere con PlayStation: potrebbe cambiare radicalmente l’intero panorama del videogioco.