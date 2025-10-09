Premiati i tre padri dei materiali smart: "Tutto è nato da un modello di legno"

Materiali rivoluzionari e dalla struttura molecolare unica che ricorda quella di una spugna, con grandi cavità interne, sono destinati a diventare alleati preziosi per affrontare molte sfide attuali perché permettono di estrarre acqua dall’aria del deserto, di catturare l’anidride carbonica e di immagazzinare gas tossici: è per averli realizzati che sono stati premiati con il Nobel per la Chimica il giapponese Susumu Kitagawa (74 anni) dell’Università di Kyoto, il britannico Richard Robson (88 anni) dell’Università di Melbourne e Omar Yaghi (60 anni), nato in Giordania da una famiglia originaria di Gaza e che oggi lavora nell’Università di California a Berkeley.

Vincitore del premio Balzan 2024, Yaghi (nel disegno celebrativo assieme agli altri due premiati) è in contatto con molti ricercatori italiani in quanto membro dell’Accademia dei Lincei. "Sono stupito, felicissimo, sorpreso", ha detto Yaghi ricevendo la telefonata che gli annunciava il Nobel. Robson, che per tanti anni ha inseguito la sua idea, ha finalmente potuto dire: "Alcuni pensavano che fosse una sciocchezza, ma non è andata così". Incredulo il più anziano dei tre, Kitagawa, che all’inizio è riuscito a dire solo "… è stato assegnato a… ".

Tutto è iniziato dall’idea suggerita a Robson da un modellino di legno, di quelli che si usano nei laboratori di chimica dove gli atomi sono delle palline unite fra loro da bastoncini: dalla posizione precisa di queli legami è nata l’idea di poter costruire strutture molecolari molto particolari con grandi cavità.