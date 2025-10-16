PlayStation 6: ecco quando potrebbe uscire. Gli ultimi rumors

Roma, 16 ottobre 2025 – Le voci sul lancio della futura PlayStation 6 sembrano trovare nuove conferme. Nei giorni in cui viene formalizzato il ‘pensionamento’ della PS4, arrivano nuove voci che rilanciano l’indiscrezione secondo cui la finestra di uscita trapelata nei mesi scorsi sarebbe autentica e rispecchierebbe i piani ufficiali di Sony.

Via alla produzione della PS6 verso la metà del 2027?

A rafforzare la tesi è stato il noto insider e analista tecnologico Moore’s Law Is Dead, che in un video pubblicato il 13 ottobre ha dichiarato di essere certo sull’inizio della produzione della console di nuova generazione: “Sony ha previsto di avviare la produzione della PS6 verso la metà del 2027, e questo piano è in atto da almeno due anni”, ha spiegato, aggiungendo di aver visionato documenti interni che confermerebbero tali tempistiche. Sarà così? Staremo a vedere. C’è da sottolineare che le prime indiscrezioni, emerse nell’agosto scorso, avevano già anticipato specifiche tecniche e una possibile data di lancio, destando grande interesse nella community dei videogiocatori. Sebbene l’azienda giapponese non abbia ancora rilasciato comunicati ufficiali, la coerenza tra i nuovi dettagli e le fughe di notizie precedenti fa pensare che Sony stia davvero puntando a portare sul mercato la PlayStation 6 tra la fine del 2027 e l’inizio del 2028.

Cosa sappiamo ad oggi della nuova console di Sony

Al di là di rumors e speculazioni, alcune cose le sappiamo. La prima è che Sony ha ammesso che lo sviluppo della PS6 è in corso e che considera il progetto una priorità. L’azienda ha dichiarato inoltre che PS6 manterrà l’hardware locale per l’elaborazione (cioè non dipenderà solo dal cloud), perché non può controllare completamente la qualità della connessione Internet per ogni utente. Non è confermato se ci sarà un supporto nativo a PS3 o versioni precedenti senza emulazione né, al momento, ci sono dettagli precisi sul design, controller, interfaccia utente, line-up al lancio (vale a dire i giochi con cui uscirà). Ma di qui alla metà del 2027, data prevista di inizio produzione, c’è da scommettere che fan e appassionati si faranno in quattro per scoprire nuove anticipazioni sulla PS6. A 30 anni di distanza dall’inizio del fenomeno, con l’uscita della prima PlayStation in Italia, il sogno continua.