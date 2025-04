Playstation 5, quanto costa: da oggi prezzi alle stelle. Ecco perché

Tempi duri per i gamers di mezzo mondo. Sony ha comunicato che il prezzo delle console PlayStation 5 (PS5) da oggi aumenta in Europa, nel Regno Unito e in Nuova Zelanda. Il motivo? La causa ufficiale è un "Ambiente economico difficile". Che, tradotto, significa: colpa dei dazi. Ma di quanto lievita il costo al pubblico di una delle console più amate? Scopriamolo subito.

Playstation 5: ecco quanto costa comprarla adesso

In Europa, il prezzo della PS5 Digital Edition (la versione priva di lettore di dischi, per intenderci) passa da 449 euro a 499 euro, con un aumento di 50 euro. Un incremento simile anche nel Regno Unito dove la stessa versione della piattaforma vola a quota 430 sterline contro le 390 a cui era venduta fino a poche ore fa. Sorprende il fatto che, nonostante l’aumento della versione digitale, Sony abbia deciso di mantenere invariati i prezzi della PS5 standard in Europa e Regno Unito. Una mossa che sembra rispondere a una precisa strategia commerciale: offrire una stabilità di prezzo ai clienti più affezionati alla console tradizionale, quella con lettore ottico incluso. Stessa logica anche per la PS5 Pro, il modello di punta lanciato lo scorso anno, che non subisce alcuna modifica di prezzo.

Perché Sony ha deciso di aumentare il prezzo della PS5

In un post sul proprio blog ufficiale, Sony ha spiegato che la “difficile decisione” è stata presa a causa di un “contesto di ambiente economico difficile, che include alta inflazione e fluttuazioni dei tassi di cambio”. Ma non può passare inosservato un dettaglio: l’annuncio arriva dopo che il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha deciso di imporre dazi doganali a diverse nazioni in tutto il mondo, salvo poi concedere una tregua temporanea per l'importazione di dispositivi elettronici come smartphone e laptop. Ma i rapporti commerciali tra Usa e Cina restano uno dei nodi più delicati e non dobbiamo dimenticarci che la maggior parte delle unità PS5 viene assemblata proprio in Cina da Foxconn (Hon Hai Precision Industry), uno dei maggiori produttori di elettronica al mondo.

Il successo della PS5

La PlayStation 5 è stata lanciata in Italia il 19 novembre 2020, in contemporanea con il resto dell'Europa e ha fatto registrare da subito un successo nelle vendite. Complessivamente, Sony ha venduto oltre 75 milioni di console PS5 fino ad oggi e l’Europa rappresenta un​ quarto del suo mercato globale.