PlayStation 4 addio, Sony si prepara a pensionare la console che ha conquistato oltre 100 milioni di giocatori

Lanciata nel novembre 2013, la PlayStation 4 è stata una delle console più amate e vendute di sempre, con oltre 117 milioni di unità distribuite nel mondo. A distanza di più di un decennio, Sony ha annunciato che il supporto ufficiale terminerà progressivamente, segnando la fine di un’era. Ripercorriamo i suoi tratti distintivi: un hardware potente e accessibile, un catalogo che ha segnato un’epoca e la capacità di creare una comunità di giocatori che ha superato confini e generazioni.

Sony Playstation 4 (Olycom)

Una rivoluzione datata 2013

Quando debuttò sul mercato, la PS4 rappresentò un netto passo avanti rispetto alla generazione precedente. Il suo design essenziale e futuristico racchiudeva un hardware pensato per garantire prestazioni elevate senza sacrificare l’accessibilità, diventando la piattaforma ideale per grandi produzioni e per gli sviluppatori indipendenti. Lanciata a novembre 2013, conquistò in pochi anni milioni di appassionati, arrivando a superare i 100 milioni di unità vendute e segnando il record come console domestica più velocemente diffusa nella storia. Questo successo non fu solo tecnologico, ma anche sociale: la PS4 introdusse funzioni di condivisione e streaming che trasformarono il modo di giocare e di raccontare il videogioco.

Giochi che hanno fatto la storia

Il cuore del successo della PS4 è stato il suo catalogo di giochi. Titoli narrativi come The Last of Us Part II, God of War e Horizon Zero Dawn hanno ridefinito gli standard del racconto interattivo, mentre produzioni come Bloodborne hanno consolidato generi amati da una community appassionata. A questi si sono affiancati fenomeni globali come Fortnite, Call of Duty: Warzone e FIFA, che hanno reso la console il centro della socialità digitale di milioni di giovani. Il marchio PlayStation si è rafforzato anche con esclusive iconiche come Marvel’s Spider-Man e Uncharted 4, veri simboli di un’epoca che hanno contribuito a trasformare la console in un fenomeno culturale, oltre che commerciale. Accanto alle esclusive Sony, anche titoli multipiattaforma hanno avuto un ruolo fondamentale nella vita della PS4. The Elder Scrolls V: Skyrim, pubblicato originariamente nel 2011 e poi rinnovato con versioni per la nuova generazione, ha continuato a essere un punto di riferimento per milioni di giocatori. Il suo successo è stato così longevo da creare figure iconiche della community, come “Nonna Skyrim” Shirley Curry, youtuber ultranovantenne che per anni ha portato online le sue avventure e che proprio pochi giorni fa ha annunciato di voler smettere di pubblicare su Youtube le sue lunghe partite.

Playstation 5

Il passaggio del testimone

Oggi, con l’arrivo della PlayStation 5 e la maturità del suo ecosistema, Sony ha annunciato che il supporto alla PS4 terminerà gradualmente nel corso del 2025. Non ci saranno più grandi titoli sviluppati per la console, gli aggiornamenti di sistema diventeranno sempre più rari e molte delle nuove funzioni online verranno ottimizzate esclusivamente per PS5. In altre parole, Sony non “staccherà la spina” con un taglio netto, ma accompagnando i giocatori verso la nuova generazione. La PS4 lascia un’eredità straordinaria: ha reso il videogioco più inclusivo, sociale e spettacolare che mai. Dire addio a questa console significa chiudere un capitolo che ha ridefinito l’intrattenimento digitale, ma anche riconoscere le solide fondamenta su cui PlayStation continuerà a costruire il suo futuro.