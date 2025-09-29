Trent’anni fa la PlayStation conquistò l’Italia: era il 29 settembre del 1995

‘29 settembre’ non è solo il titolo di una delle canzoni più famose di musica italiana, perché il 29 settembre del 1995, esattamente trent’anni fa, segna una data che forse appassionati di videogiochi italiani ricordano bene: l’arrivo ufficiale della PlayStation nei nostri negozi.

PlayStation: un progetto nato quasi per caso

Già, quel venerdì di fine settembre, Sony non stava soltanto lanciando una nuova console, ma prendeva forma un fenomeno culturale che avrebbe cambiato in profondità il mondo dell’intrattenimento digitale. Il brand giapponese, fino ad allora gigante dell’elettronica e della musica, si affacciava sul mercato videoludico con un progetto nato quasi per caso. Pare infatti che, in origine, la PlayStation doveva essere un add-on del Super Nintendo, una sorta di lettore CD sviluppato in collaborazione con Nintendo. La rottura tra le due aziende spinse Sony a fare il grande salto e creare una macchina autonoma, capace di sfruttare il supporto ottico per garantire giochi più ampi, musiche di qualità e filmati inediti per l’epoca.

Un successo globale

Il successo fu immediato e globale. Dopo il debutto in Giappone a dicembre 1994 e negli Stati Uniti nel settembre 1995, la console fece il suo ingresso anche in Italia nello stesso mese. In poco più di dieci anni di vita, la prima PlayStation vendette circa 102 milioni e mezzo di unità in tutto il mondo, imponendosi come un fenomeno di massa senza precedenti. La sua libreria arrivò a superare i 7300 titoli, con quasi un miliardo di copie vendute complessivamente. Alcuni di quei giochi sono rimasti nella memoria collettiva come ‘Gran Turismo’, che da solo superò i 10 milioni di copie o ‘Tekken 3’, che trasformò le sale giochi in esperienze da salotto. La PS1 fu anche una console che cambiò il linguaggio dei videogiochi. Il passaggio dal 2D al 3D non sarebbe stato lo stesso senza le sue capacità grafiche e senza il supporto dei CD, che permisero di introdurre colonne sonore orchestrali e filmati che oggi sembrano rudimentali, ma che all’epoca erano pura magia. Non a caso la periferica più famosa della PS1, il controller DualShock, introdusse vibrazione e leve analogiche diventando il nuovo standard di riferimento per tutta l’industria.

Playstation 5

PlayStation diventa un fenomeno e si conferma con la seconda generazione

Cinque anni dopo, nel 2000, Sony consolidò il proprio dominio con la PlayStation 2, presentata in Giappone il 4 marzo e arrivata in Europa il 24 novembre. La PS2 non solo ereditò la forza della prima console, ma ne amplificò il successo fino a diventare la macchina da gioco più venduta della storia, con oltre 160 milioni di unità e un catalogo sterminato.

Sony PlayStation 5 Pro

Guardando indietro a quel 29 settembre del 1995, appare chiaro che la PlayStation non fu solo una console. Fu una svolta verso nuova idea di intrattenimento rispetto a macchine come le console Sega o il Commodore 64. In un batter d’occhio il nome ‘PlayStation’ divenne sinonimo di videogioco. Oggi, a trent’anni di distanza, quella prima macchina, grigia e un po’ squadrata, resta un’icona: non solo per i numeri straordinari che ha raggiunto, ma perché ha dato vita a un immaginario che ancora oggi influenza milioni di giocatori in tutto il mondo e continua attraverso la PS5 oggi. E domani, chissà...