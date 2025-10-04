Planet Y, il mondo nascosto ai confini del Sistema solare: “Un nuovo pianeta è la soluzione all’enigma del cosmo”

Roma, 4 ottobre 2025 – Da oltre un secolo l’idea che un altro pianeta, ancora invisibile, si nasconda ai confini del nostro Sistema solare alimenta racconti di fantascienza e ricerca scientifica. Oggi, una nuova ipotesi riaccende la caccia: si chiama Planet Y ed è la nuova speranza per un 'nuovo mondo' non (troppo) lontano. Ne parla la Cnn
A proporre l’idea è Amir Siraj, astrofisico e dottorando a Princeton, autore principale dello studio pubblicato su Monthly Notices of the Royal Astronomical Society: Letters. "Questo non è un annuncio di scoperta di un pianeta – precisa Siraj – Ma è senz’altro la scoperta di un enigma, per cui un pianeta è una probabile soluzione".
La fascia di Kuiper e quei 15 gradi di inclinazione
Tutto parte da un’osservazione: una porzione della fascia di Kuiper – quell’anello di corpi ghiacciati e relitti primordiali che circonda il Sistema solare oltre l’orbita di Nettuno – appare inspiegabilmente inclinata di circa 15 gradi rispetto al piano orbitale comune dei pianeti. Una distorsione che, secondo i ricercatori, non può essere spiegata da eventi passati come il passaggio di una stella o un’irregolarità della formazione stessa del Sistema.
Cosa nasconde? Un corpo massiccio, mai visto, ma capace di alterare le orbite. Siraj lo immagina come "un oggetto tra le dimensioni di Mercurio e la Terra, a una distanza tra le 100 e le 200 unità astronomiche dal Sole, inclinato di almeno 10 gradi".
“Planet Nine”, l’altro corpo celeste misterioso
Il nuovo 'Pianeta Y' non esclude l’esistenza del 'Planet Nine', l’ipotesi concorrente formulata nel 2016 da Konstantin Batygin e Mike Brown, che immagina un pianeta ancora più grande e più distante. "Potrebbero esistere entrambi", dice Siraj.
Presto entrerà in gioco il telescopio Vera C. Rubin, in Cile, pronto a scrutare il cielo con la più grande fotocamera mai costruita. "Se Planet Y rientrerà nel suo campo visivo, potrà essere trovato direttamente", promette Siraj.
Le chiavi per capire l’origine del Sistema solare
Gli scienziati, però, restano cauti. "L’ipotesi è plausibile, ma non definitiva", avverte Samantha Lawler, astronoma canadese. Ciononostante altri, come il planetologo Patryk Lykawka, aggiungono: "Questi oggetti lontani potrebbero davvero nascondere le chiavi per comprendere la storia primordiale del Sistema solare". In altre parole, sebbene non nascondano 'nuovi mondi', questi corpi celesti potrebbero aiutarci a capire di più come si sia formato l'universo che conosciamo.