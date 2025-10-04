Planet Y, il mondo nascosto ai confini del Sistema solare: “Un nuovo pianeta è la soluzione all’enigma del cosmo” Il corpo celeste (non ancora ben definito) sarà indagato con il telescopio “Vera Rubin” in Cile. “Ha una dimensione compresa tra quella di Mercurio e la Terra”. E non si esclude la presenza di un “Planet Nine” ancora più grande e distante