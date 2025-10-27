GJ 251 c: nuovo pianeta simile alla Terra a 18 anni-luce?

Roma, 27 ottobre 2025 – GJ 251 c, nella costellazione dei Gemelli, è un pianeta roccioso che orbita attorno alla stella Gliese 251, distante appena 18 anni luce dalla Terra. La scoperta, coordinata dall’Instituto de Astrofísica de Canarias, è stata confermata grazie ai dati raccolti con strumenti di precisione come il Habitable Zone Planet Finder e lo spettrometro NEID. GJ 251 c si trova nella cosiddetta “zona abitabile” del suo sistema: l’area in cui la temperatura potrebbe consentire la presenza di acqua liquida, condizione ritenuta fondamentale per la vita come la conosciamo.

Alla ricerca di un nuovo pianeta Terra

Gli anni 2024 e 2025 hanno segnato una nuova stagione per l’astrofisica degli esopianeti. Secondo la NASA, il numero complessivo dei mondi scoperti fuori dal Sistema solare ha superato quota seimila, ma solo una piccola parte può essere considerata davvero simile alla Terra. Con questo termine gli astronomi indicano un pianeta roccioso, di dimensioni paragonabili al nostro e situato nella zona abitabile della propria stella, dove l’acqua potrebbe esistere allo stato liquido.

Nel 2024 due scoperte hanno attirato in particolare l’attenzione: TRAPPIST-1e, un pianeta del sistema già noto a 40 anni luce da noi, confermato come uno dei candidati più promettenti per la vita grazie alle nuove osservazioni del James Webb Space Telescope, e Gliese 12 b, individuato a circa 40 anni luce nella costellazione dei Pesci, una super-Terra che riceve dalla sua stella una quantità di energia simile a quella che la Terra riceve dal Sole. Entrambi i mondi hanno rafforzato l’idea che i pianeti potenzialmente abitabili non siano rari, ma distribuiti anche nel nostro vicinato galattico.

L’individuazione del pianeta GJ 251 c rappresenta un passo importante: la sua distanza ridotta e le dimensioni intermedie lo rendono un obiettivo ideale per le prossime missioni di osservazione diretta, che potrebbero, per la prima volta, analizzare in dettaglio l’atmosfera di una super-Terra a pochi anni luce da noi.

La ricerca di mondi abitabili

Gli strumenti di nuova generazione, come il telescopio spaziale James Webb e i futuri osservatori dell’ESO, potranno studiare GJ 251 c per individuare tracce chimiche compatibili con attività biologica. Parlare di “Terra gemella” è prematuro, tuttavia le scoperte più recenti alimentano la speranza di comprendere meglio la varietà dei mondi abitabili e, forse, il posto del nostro pianeta nell’universo.