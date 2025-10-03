Ecco l’orchestra che crea un film con l’AI generativa: così la musica diventa cinema

Un’orchestra che suona e al contempo genera il film che accompagna l’esibizione: non è fantascienza, ma realtà grazie all’intelligenza artificiale. Il progetto è di OOVIE Studios, startup formata da musicisti e imprenditori italiani, che durante la Mostra del Cinema di Venezia ha messo in scena una sorta di film-concerto generativo, sempre diverso ad ogni esecuzione. Le immagini sono create in tempo reale partendo dai suoni eseguiti, grazie a un algoritmo che raccoglie parametri musicali (intensità, ritmo, dinamica) e le trasforma in sequenze visive sincronizzate.

Credit: Tony Hassler, Instagram

Musica che guida le immagini

La novità radicale di OOVIE è il capovolgimento della relazione tradizionale tra film e colonna sonora: non è più la musica che segue le immagini, ma è il film che segue la musica. Durante il concerto, l’orchestra (in collaborazione con LaFil – Filarmonica di Milano) ha eseguito brani come Tzigane di Ravel e la Sinfonia n. 5 di Beethoven, e le immagini generate hanno risposto direttamente a quei suoni. Per ogni esecuzione, nessuna proiezione è uguale: il film si sviluppa in modalità generativa, combinando clip e sequenze in base al mood e agli impulsi musicali.

Uno degli aspetti tecnici più complessi è mantenere sincronizzazione e coerenza durante lo spettacolo live. Per questo, OOVIE adotta un sistema ibrido: materiale visivo predeterminato viene assemblato al volo in relazione alla performance musicale, offrendo flessibilità senza perdere stabilità visiva.

Oltre lo spettacolo: visione e sfide

Il modello di OOVIE rientra nel panorama più ampio di innovazioni come FilmComposer, uno strumento che genera musica per clip cinematografici in modo controllato su ritmo, semantica e visuale. Sia per FilmComposer che per OOVIE permangono interrogativi profondi sul rapporto fra creatività umana e automazione.

Da una parte, si espande la frontiera della performance: splendidi concerti che diventano multisensoriali, in cui spettatore e interprete si trovano immersi in un’esperienza nuova e imprevedibile, dall’altra, resta la domanda: fino a che punto l’AI generativa può sostituire la creatività dell’artista? In un’epoca in cui Hollywood stessa esplora strumenti AI per migliorare o potenziare il cinema tradizionale progetti come quello dell’orchestra-film rappresentano una sorta di avanguardia sperimentale.