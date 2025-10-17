Ora le Big Tech investono milioni per formare gli insegnanti all’uso dell’intelligenza artificiale

Come spesso accade, la ‘rivoluzione’, se così vogliamo chiamarla, arriva dagli Stati Uniti e, più precisamente, da un’aula afosa di San Antonio, dove decine di docenti hanno sacrificato un sabato di riposo per ‘tornare sui banchi’. Tema del workshop: “Come integrare l’intelligenza artificiale nella didattica”. Dopo aver visto l’IA correggere compiti in pochi secondi e trasformare lezioni in podcast o libri digitali, più di un docente è stato attravesato da un dubbio, una domanda e, perché no, un timore “L’intelligenza artificiale ci sostituirà?”. Ora, una risposta definitiva e chiara non c’è ancora. Tuttavia il pericolo è reale. Per restare centrali nell’educazione e guidare gli studenti in modo consapevole, gli insegnanti devono imparare a usare le nuove tecnologie. È con questo obiettivo che i due maggiori sindacati statunitensi del settore, la American Federation of Teachers (AFT) e la National Education Association (NEA), hanno stretto alleanze inedite con giganti tecnologici come Microsoft, OpenAI e Anthropic. Vediamo di cosa si tratta esattamente.

Le Big Tech “entrano in classe” e salgono in cattedra

Le Big Tech, in cambio della possibilità di consolidare la propria presenza nel mondo scolastico (nessuno fa niente gratis) hanno stanziato milioni per la formazione dei docenti. Come ha riportato ‘Abc News’, Microsoft ha destinato 12,5 milioni di dollari in cinque anni all’AFT; OpenAI ha aggiunto 8 milioni e 2 milioni in risorse tecniche; Anthropic ha contribuito con 500 mila dollari. Risultato? Grazie a questi fondi, la AFT costruirà a New York un centro di formazione sull’IA, che offrirà corsi online e in presenza. L’obiettivo è creare almeno altri due hub e formare 400 mila insegnanti entro cinque anni. Anche la NEA ha avviato una collaborazione con Microsoft, che ha stanziato 325 mila dollari per sviluppare moduli di formazione online destinati ai suoi 3 milioni di iscritti, con l’obiettivo dichiarato di addestrarne 10 mila già quest’anno. La presidente dell’AFT, Randi Weingarten, ha ammesso di aver affrontato le trattative con cautela: “Non c’era nessun altro disposto ad aiutarci. Per questo ci siamo rivolti alle grandi corporation”. La sindacalista ha incontrato il CEO di Microsoft, Brad Smith, nel 2023, poi ha contattato OpenAI per garantire un approccio che includa strumenti di più aziende e non favorisca un’unica piattaforma. Ora, entrambi i sindacati hanno imposto condizioni precise in termini di autonomia, ma è difficile immaginare che le imprese finanziatrici non possano metterci becco. A questo bisogna aggiungere che il governo federale ha incoraggiato queste iniziative. L’amministrazione Trump ha creato una AI Education Task Force per promuovere investimenti nel settore e consolidare la leadership americana nell’intelligenza artificiale.

Le ambizioni delle Big Tech vanno oltre la formazione dei docenti

Le ambizioni delle Big Tech, però, vanno oltre la formazione dei docenti. Microsoft ha annunciato un piano da 4 miliardi di dollari per ricerca, formazione e accesso gratuito agli strumenti di IA per scuole e college, mentre Google investirà 1 miliardo in programmi educativi e di aggiornamento professionale, offrendo alle scuole superiori statunitensi l’uso gratuito della piattaforma ‘Gemini for Education’. Anche dalle nostre parti, inutile negarlo, moltissimi studenti fanno ampio uso degli strumenti di IA e forse non è un male che i professori lo conoscano un po’ meglio.

Ma ci sono dei rischi?

Tuttavia in questo scenario in rapida evoluzione, non solo l’intelligenza artificiale entra sempre più nelle aule, ma sale in cattedra e comincia a dettare le regole (a suon di investimenti milionari) della formazione dei docenti. Dei rischi dell’uso e abuso di AI per gli studenti tra ‘digital addiction’ difficoltà di concentrazione si è detto e scritto già molto. Ma se è chi deve educare e formare i giovani a essere esposto a questi e altri rischi? Tanto per contestualizzare questo scenario, il 72% degli adolescenti negli Stati Uniti ha utilizzato compagni di intelligenza artificiale almeno una volta" e "più della metà lo fa ogni giorno". Sono app progettate per fare conversazione, ricevere consigli e avere interazioni amichevoli o romantiche, con effetti potenzialmente devastanti tanto che la California sta cercando di correre ai ripari con una legge. La sensazione è che la situazione stia sfuggendo di mano e che ‘istituzionalizzarla’ come stanno facendo le Big Tech negli Stati Uniti sia anche un tentativo di rendere un po’ più dolce il sapore di un boccone molto amaro.