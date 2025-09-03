Mercoledì 3 Settembre 2025

Parigi e Roma collaborino

Pierfrancesco De Robertis
Parigi e Roma collaborino
Tech
TechOpen Ai down, cosa sta succedendo al sistema di intelligenza artificiale
3 set 2025
REDAZIONE TECH
Open Ai down, cosa sta succedendo al sistema di intelligenza artificiale

Dalle 9 picco di segnalazioni di problemi con ChatGPT. Panico in rete. Le città dove si registrano maggiori difficoltà

Roma, 3 settembre 2025 –  Aiuto OpenAi è in down! Si sono svegliati così stamattina molti utenti che utilizzano abitualmente ChatGPT e il panico si è subito scatenato in rete. Il chatbot di intelligenza artificiale non funziona dalle 9 circa di questa mattina, come segnala il sito downdetector.it, che registra il picco dei disservizi proprio intorno alle 9 e mostra che il down tutt’ora in corso.

I problemi non riguardano solo l’Italia ma si registrano malfunzionamenti in tutto il mondo. 

"Spero risolvano a breve e non sia perso lo storico”, è uno dei messaggi-tipo lasciati su downdetector. Qualcuno prova ad azzardare un’ipotesi sui motivi del down. “Sembra essere un problema di UI, in quanto se mando un prompt e cambio velocemente schermata dalla chat alla schermata per crearne una nuova con un nuovo prompt mi arriva la notifica in alto a destra con le prime 3-4 parole della risposta, inutilizzabile ma sembra essere solo un problema di UI fortunatamente”, scrive doblyvex.

Una mappa di downdetector mostra anche dove si sono concentrati i rapporti sui problemi inviati dall'utente nelle ultime 24 ore. I malfunzionamenti sono concentrati principalmente a Torino, Milano e dintorni, Verona, Venezia, Bologna, Perugia, Roma, Napoli, Bari e Palermo. 

