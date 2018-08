Un'equipe della University of Minnesota sottolinea di avere fatto significativi passi avantiche, in futuro, possa restituire la vista alle persone affette da cecità. Nell'articolo apparso sulla rivista Advanced Materials , gli scienziati descrivono il modo in cui hanno usato una stampante tridimensionale per creare un prototipo che trasforma la luce in elettricità."Gli occhi bionici sono generalmente considerati fantascienza, ma ora ci siamo più vicini che mai, grazie a una stampante 3D multimateriale", ha dichiarato il coautore della ricerca Michael McAlpine. Lui e la sua squadrasu una base di particelle d'argento, incastonando il tutto una calotta sferica di vetro, che segue la forma dell'occhio. Il cuore della tecnologia è rappresentato dai fotodiodi, che riconoscono le lunghezze d'onda incidenti dello spettro visibile e le trasformano in segnali elettrici sfruttando l'effetto fotovoltaico.I primi test hanno documentato che l'occhio bioniconel convertire le radiazioni luminose in elettricità. Una volta migliorato, il dispositivo potrebbe in teoria sfruttare la luce per "fotografare" l'ambiente circostante e inviare gli impulsi cervello, che avrebbe poi il compito di elaborare e reinterpretare le informazioni.Il team della University of Minnesota non è l'unico al mondo a essere al lavoro su un occhio bionico; tuttavia il processo di fabbricazione proposto è il più rapido di cui si abbia notizia, in quanto richiede solo un'ora per completare il dispositivo. McAlpine e colleghi sperano ora di, aggiungendo prima di tutto nuovi fotorecettori per renderlo molto più efficiente. Gli sforzi si concentreranno anche sulla ricerca di un materiale più soffice, che favorisca l'installazione del dispositivo su un occhio umano.Come scrivono gli stessi autori, i risultati dello studiodi come la tecnologia della stampa 3D abbia, più in generale, le carte in regola per consentire la realizzazione di "materiali elettronici e dispositivi integrati ad alte prestazioni".