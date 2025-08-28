Nvidia ha chiuso un trimestre record ma è stata bocciata da Wall Street: la delusione viene dai data center

Un secondo trimestre record ma Wall Street “boccia” il titolo. Nvidia, colosso statunitense dei processori grafici, ha chiuso un trimestre ottimo in termini di fatturato, ma il mercato sempre più esigente ha penalizzato il titolo nella sessione serale di ieri, mercoledì 27 agosto, perché deluso dai numeri relativi ai data center. Le azioni Nvidia, che avevano chiuso la sessione diurna sulla parità sono scivolate di oltre il 3% a 175,90 dollari nell’after hours e anche oggi appare debole in apertura di contrattazioni.

La big statunitense ha registrato un fatturato di 46,7 miliardi di dollari per il secondo trimestre 2025 (le attese erano per 46,1 miliardi) con una crescita del 6% rispetto al trimestre precedente e del 56% sull’anno precedente. Per il trimestre, i margini lordi sono stati superiori al 72% e nonostante i ricavi da capogiro, hanno quindi registrato una contrazione rispetto allo stesso periodo del 2024 e la ragione va ricercata nel cambio di mix tecnologico: i profitti sono stati alimentati dai sistemi data center basati sull’architettura Blackwell, meno redditizi rispetto ai predecessori Hopper Hgx, più diffusi l’anno precedente.

Gli utili per azione (EPS) reported e rettificati sono stati rispettivamente di 1,08 e 1,05 dollari (sopra agli 1,01 dollari attesi dagli analisti). Agli azionisti, Nvidia pagherà il suo prossimo dividendo trimestrale in contanti di 0,01 dollari per azione il 2 ottobre 2025 a tutti i possessori di titoli registrati all’11 settembre 2025.

Guardando al dettaglio dei segmenti, la parte del leone continua a farla il business dei data center, che ha raggiunto un giro d’affari di 41,1 miliardi di dollari (+56% anno su anno e +5% rispetto al trimestre precedente). La crescita è alimentata dalla domanda crescente per il calcolo accelerato, indispensabile per l’addestramento dei large language model, i motori di raccomandazione e le applicazioni di AI generativa.

Il segmento gaming ha comunque sorpreso gli analisti con un +49% rispetto allo scorso anno (+14 % trimestre su trimestre), segno che le nuove GPU basate su architettura Blackwell hanno trovato mercato. Bene anche Professional Visualization che cresce del 32%, mentre l’automotive vola a +69%, trainato dall’adozione delle piattaforme per la guida autonoma. Sullo sfondo resta la grande incognita rappresentata dalla Cina.

Negli ultimi anni, le restrizioni imposte dagli Stati Uniti hanno colpito duramente l’export di chip avanzati verso Pechino. Prima lo stop agli Hopper 800, poi il divieto anche per l’H20, versione semplificata sviluppata ad hoc. Ora la situazione si è fatta ancora più intricata con la nuova amministrazione Trump: Nvidia, infatti, può esportare i suoi chip solo se versa al governo americano il 15% dei ricavi generati in Cina. Una misura che ha irritato Pechino, al punto da spingere giganti come Tencent, ByteDance e Baidu a scoraggiare l’uso dell’H20 per motivi di “sicurezza”.

La conseguenza di tutto questo è stata lo stop alla produzione dell’H20 e lo sviluppo di un nuovo chip, il B30A, meno potente dei top di gamma ma progettato per rispettare i vincoli normativi e tornare disponibile per il mercato cinese.

Poi c’è il nodo Taiwan e la fragilità della supply chain. Nvidia, infatti, progetta i chip ma ne affida la produzione a terzi. La dipendenza dall’isola, cuore della contesa geopolitica tra Stati Uniti e Cina, è evidente: nel 2024-2025, il 15,7% dei ricavi di Nvidia proveniva da Taiwan, contro il 36,8% di dieci anni fa. Un calo significativo, ma non sufficiente a eliminare il rischio di interruzioni nella supply chain in caso di crisi.

La società sfodera ottimismo, gli investitori meno: “Blackwell è la piattaforma di intelligenza artificiale che il mondo aspettava, e rappresenta un eccezionale salto generazionale: la produzione di Blackwell Ultra sta aumentando a pieno ritmo e la domanda è straordinaria”, ha commentato il Ceo Jensen Huang. Ma tra le voci che hanno deluso gli investitori, che hanno venduto in titolo in after hours, c’è il business nei data center, incentrato sui processori grafici (GPU), e sui prodotti complementari per la loro connessione e il loro utilizzo in grandi quantità.

I ricavi della divisione sono aumentati del 56% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, raggiungendo i 41,1 miliardi di dollari, al di sotto della stima di StreetAccount di 41,34 miliardi di dollari per il trimestre. Complessivamente, per il terzo trimestre dell’anno Nvidia prevede un fatturato di 54 miliardi di dollari e il dato si confronta con la stima media degli analisti di 53,1 miliardi di dollari. I margini lordi intorno al 73%.