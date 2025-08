Nintendo Switch 2, vendite record nel primo mese di vendita (nonostante il prezzo)

Lanciata il 5 giugno 2025, la Nintendo Switch 2 ha registrato un vero e proprio boom commerciale. Con oltre 3,5 milioni di pezzi venduti nei primi quattro giorni e quasi 6 milioni in circa un mese, la console stabilisce nuovi record nella storia del gaming. Risultati ottimi che hanno cancellato alcune critiche ricevute al momento della comunicazione del prezzo di lancio.

Lancio fulmineo: numeri da record globale

La Switch 2 è arrivata nei negozi a 469,99 €, con un bundle che include Mario Kart World proposto a 509,99 €. Un salto netto rispetto alla precedente generazione, che aveva debuttato nel 2017 a poco più di 300 €. La reazione del pubblico non è stata unanime: molti hanno giudicato eccessivo il costo della nuova console, soprattutto in assenza di uno schermo OLED e con un parco titoli iniziale ancora ristretto.

Critiche che non hanno però frenato gli acquisti. Anzi, la domanda è stata talmente alta da generare esaurimenti di stock in diversi Paesi già nella prima settimana. La Switch 2 ha stabilito immediatamente un nuovo standard: vendute 3,5 milioni di unità nei primi quattro giorni, diventando l’hardware Nintendo più veloce di sempre sul mercato. Nel suo primo mese di vendite, la console ha totalizzato 5,82 milioni di unità, più del doppio rispetto ai 2,7 milioni venduti nello stesso periodo dalla Switch originale. Negli Stati Uniti, ha superato il record del lancio più rapido detenuto precedentemente dal PlayStation 4 (1,6 milioni vs 1,1 milioni), confermando la sua forza in uno dei mercati chiave per il gaming.

Ricavi in crescita e componentistica premium

Il successo commerciale ha impattato direttamente sui conti Nintendo: nel trimestre aprile‑giugno, l’utile operativo è salito a circa 56,9 miliardi di yen, con ricavi cresciuti del 132% su base annua. Nei primi sette settimane, le vendite hanno già superato i 6 milioni di unità, nonostante il prezzo più elevato della console rispetto alla Switch precedente. La nuova console ha trainato anche l’ecosistema: il controller Pro ha avuto un “attach rate” del 32%, mentre il gioco Mario Kart World è stato acquistato dall’82% dei nuovi utenti, con effetti positivi sul catalogo software e accessori.

Strategie e prospettive: una roadmap di lungo termine

Il lancio di Switch 2 conferma la strategia storica di Nintendo: puntare su tecnologia matura ma innovativa (“lateral thinking with withered technology”), bilanciando prezzo accessibile e fidelizzazione del pubblico. Nonostante le previsioni prudenziali, Nintendo mantiene l’obiettivo di 15 milioni di console vendute entro marzo 2026. L’interesse resta alto anche in vista del recente rilascio di titoli esclusivi come Donkey Kong Bananza, che punta a rilanciare l’hype e a prolungare la vita commerciale della piattaforma ben oltre il lancio iniziale.