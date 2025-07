Netflix punta sull’IA per trailer personalizzati e contenuti interattivi

Netflix sta sviluppando nuove tecnologie basate sull’intelligenza artificiale per offrire un’esperienza sempre più personalizzata: non solo consigli su cosa guardare, ma anche trailer e contenuti su misura per ciascun utente. Scopriamo di più.

Come funzionano i trailer personalizzati

Due recenti brevetti svelano l’ambizione del colosso dello streaming. Il primo, depositato a dicembre, descrive un sistema capace di generare trailer personalizzati per un film o una serie, adattandoli ai gusti dello spettatore. Per esempio, un utente appassionato di un attore vedrebbe scene con quel volto in primo piano, mentre un fan del genere comico riceverebbe clip con battute e momenti divertenti.

… e i contenuti interattivi

Il secondo brevetto, datato febbraio, esplora l’uso del machine learning per creare titoli interattivi in stile “scegli la tua avventura”, con scelte modellate sui dati del profilo dell’utente. Chi ama il romanticismo, ad esempio, potrebbe trovarsi davanti a opzioni narrative più sentimentali. Netflix ha già sperimentato i contenuti interattivi in passato, con titoli come Bandersnatch (2018) e Kimmy vs the Reverend (2020). Tuttavia, l’iniziativa si era esaurita, con la rimozione dell’ultimo titolo interattivo avvenuta lo scorso maggio. Ora, con queste nuove tecnologie, l’azienda potrebbe rilanciare il formato, superando i limiti dei vecchi sistemi che offrivano a tutti lo stesso percorso di scelte.

Gli obiettivi di Netflix

L’obiettivo di Netflix è duplice: semplificare la scoperta dei contenuti in un catalogo sempre più vasto e aumentare il tempo trascorso sulla piattaforma, elemento chiave per il successo della sua attività pubblicitaria in crescita. A maggio, la piattaforma ha aggiornato la sua interfaccia con suggerimenti più dinamici, scorciatoie visibili e una nuova funzione di ricerca basata sull’IA generativa. Al momento il colosso dello streaming, non ha rilasciato commenti ufficiali sui brevetti, ma il futuro sembra andare verso un intrattenimento sempre più su misura.