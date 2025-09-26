La guerra dei cieli tra Nato e Russia: caccia, bombardieri ed elicotteri. Flotte aeree a confronto

Roma, 26 settembre 2025 – Le tensioni nel cielo d’Europa non erano così forti da decenni: a più di trent’anni dalla fine della Guerra fredda, lo spazio aereo torna a essere una linea di confronto tangibile tra due blocchi contrapposti. A renderlo evidente sono le notizie degli ultimi giorni: droni russi che violano i confini polacchi, jet del Cremlino intercettati in Danimarca e negli Stati Uniti e le conseguenti risposte dell’Alleanza atlantica. Da una parte abbiamo proprio lei, con la sua imponente e capillare forza aerea multilaterale; dall’altra la Russia, con una flotta meno numerosa ma fortemente concentrata e sostenuta da una lunga tradizione aerospaziale.

Oggi più che mai la supremazia aerea non è solo una questione di quantità, ma di tecnologia, interoperabilità, logistica, e resilienza industriale.

Secondo i dati raccolti da Statista nel 2025, la Nato schiera complessivamente oltre 22mila aeromobili militari, con più di 3.200 caccia e intercettori, e una flotta elicotteristica che supera le 9 mila unità. Una forza imponente, distribuita però su 31 paesi, ognuno con standard e aeromobili differenti. In questo senso, l’Alleanza atlantica è tanto un colosso quanto un mosaico. La Russia, al contrario, punta su una flotta più compatta e concentrata. Secondo una stima pubblicata da Defence Express, Mosca dispone di circa 1.400–1.500 velivoli effettivamente operativi, su un totale teorico di poco superiore ai 4.000. Numeri lontani da quelli della Nato, ma che riflettono una dottrina focalizzata sulla difesa del territorio e sulla deterrenza nucleare. Ma sarebbe ingenuo fermarsi ai numeri. Perché, come osservano anche gli analisti del settore, la superiorità reale si gioca su altri piani: modernità dei sistemi, addestramento degli equipaggi, capacità logistica, e soprattutto resilienza.

Il cuore di ogni forza aerea è il caccia multiruolo. In questo campo, la Nato sfoggia un arsenale invidiabile: F-35, F-16 modernizzati, Eurofighter Typhoon, Rafale, F/A-18 e i più agili Gripen di fabbricazione svedese, ma utilizzati ad esempio nella flotta ungherese. Si tratta di mezzi capaci di operare in network, con capacità stealth, sensori di nuova generazione e piena interoperabilità tra le diverse aeronautiche.

La Russia risponde con una flotta più eterogenea. Il Su-35 è il suo cavallo di battaglia, affiancato da Su-30SM, Su-34 e dagli intercettori Mig-31, pensati per la difesa a lungo raggio nello spazio aereo di competenza. A questi si aggiungono ancora numerosi Mig-29, velivoli di quarta generazione più leggeri e maneggevoli, ampiamente utilizzati in ruoli di superiorità aerea tattica, ma ormai considerati obsoleti rispetto agli standard Nato. Il Su-57, il caccia russo di quinta generazione, resta invece ancora un progetto industriale ambizioso, ma con impatto operativo marginale per ora. In campo strategico, Mosca ha un asso nella manica: il bombardiere supersonico Tu-160 ‘White Swan’, capace di lanciare missili a lungo raggio e penetrare spazi aerei protetti.

A differenza della Nato, nella quale solo gli Stati Uniti dispongono di bombardieri strategici (B-52, B-1, B-2), la Russia può contare su una linea dedicata esclusivamente a questo scopo, affiancata dai più datati Tu-22M.

La Nato surclassa la Russia nella logistica. Il numero di aerei da trasporto, rifornitori e assetti di comando aereo garantisce alla coalizione una capacità di proiezione globale che Mosca semplicemente non può replicare. C-17, C-130, A400M, tanker KC-135 e A330 MRTT formano una rete logistica che consente operazioni prolungate ovunque.

Al contrario, la Russia dispone di capacità ridotte, molte delle quali dipendenti da velivoli di concezione sovietica, spesso penalizzati dalle difficoltà di manutenzione. Solo una parte minoritaria della flotta russa sarebbe pronta a combattere in qualsiasi momento: il tasso di disponibilità reale per alcuni modelli oscilla tra il 30 e il 40%.

Il conflitto in Ucraina ha offerto uno spaccato drammatico delle capacità aeree russe. Nonostante la superiorità iniziale, l’aeronautica russa ha mostrato limiti nella coordinazione tra reparti, nella capacità di soppressione delle difese aeree nemiche, e nella rigenerazione di asset.

Secondo dati diffusi da The Print e ripresi dall’International institute of strategic studies, Mosca avrebbe già perso tra il 6 e l’8% della sua flotta tattica nei primi due anni di guerra. Un’erosione costante, a cui la produzione nazionale fatica a far fronte. Alcuni analisti stimano che la Russia riesca a produrre tra 50 e 70 nuovi caccia all’anno, contro i circa 300 che l’intero blocco Nato può mettere in campo nello stesso lasso di tempo grazie alla sinergia industriale tra Stati Uniti, Europa e partner come la Corea del Sud.