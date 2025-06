Nasce l’e-learning del futuro: AI generativa e podcast personalizzati per avvocati e commercialisti

Milano, 30 giugno 2025 – Lefebvre Giuffrè, leader italiano nell’editoria professionale per il mondo legale, fiscale e aziendale, annuncia un’importante collaborazione strategica con Uallaby, tech company italiana specializzata nell’integrazione di modelli di Intelligenza Artificiale generativa nei flussi aziendali. L’obiettivo: trasformare il patrimonio formativo esistente in esperienze e-learning dinamiche, multicanale e su misura.

L’AI generativa al servizio della formazione professionale

Grazie all’adozione del framework Uallaby, Lefebvre Giuffrè potrà convertire i propri contenuti editoriali e formativi – da sempre punto di riferimento per migliaia di professionisti italiani – in percorsi e-learning personalizzati, fruibili anche in formato podcast, video e testo. Un’evoluzione pensata per rendere la formazione più accessibile, flessibile e scalabile.

La piattaforma permette inoltre una drastica ottimizzazione dei tempi di produzione, riducendo le fasi di editing video e post-produzione. Questo consente di aumentare la produttività dei team e mantenere elevati standard qualitativi nei materiali erogati.

“L’adozione dell’intelligenza artificiale è una scelta strategica per offrire soluzioni innovative ai nostri clienti”, spiega Stefano Garisto, CEO di Lefebvre Giuffrè. “Questa collaborazione ci consente di valorizzare i contenuti già disponibili e sviluppare un’offerta digitale più ampia ed efficace.”

Un nuovo paradigma nella didattica digitale

Il cuore della trasformazione è la tecnologia multimodale e multi-agent di Uallaby, che unisce semplicità d’uso, personalizzazione e piena conformità normativa. La piattaforma è pensata per supportare in particolare i dipartimenti Marketing, Comunicazione, HR ed Editoria, permettendo loro di automatizzare processi complessi, migliorare l’engagement e aumentare l’efficienza interna.

Secondo Andrea Trentin, CMO di Uallaby, “questa partnership dimostra come AI e creatività possano coesistere armoniosamente, migliorando non solo la produttività, ma anche la qualità del lavoro intellettuale umano.”

Un progetto che guarda al futuro

Lefebvre Giuffrè, nata dalla fusione tra Giuffrè Editore e Memento Francis Lefebvre, conta oltre 50.000 clienti in Italia ed è parte del Gruppo Lefebvre, presente in 8 Paesi europei. Con questa iniziativa, l’editore italiano conferma la propria vocazione all’innovazione, spingendosi verso un modello formativo sempre più digitale, personalizzato e centrato sulle esigenze dell’utente.

In un contesto in cui l’aggiornamento professionale è un’esigenza continua, soluzioni scalabili e ad alto contenuto tecnologico rappresentano la risposta più concreta alla crescente domanda di formazione on demand, soprattutto nei settori giuridico, fiscale e aziendale.