La NASA costruirà un villaggio sulla Luna entro dieci anni

Roma, 29 settembre 2025 – No, non è l’inizio di un film di fantascienza, la NASA vuole davvero costruire un villaggio abitato sulla Luna entro un decennio. È l’obiettivo tracciato da Sean Duffy, amministratore dell’agenzia spaziale americana durante il suo intervento al Congresso Astronautico Internazionale di Sydney, la più importante vetrina mondiale dedicata allo spazio: ecco cosa ha detto.

“Tra dieci anni saremo anche alla soglia di mettere piede su Marte”

“Non sarà solo un avamposto, ma un vero villaggio”, ha spiegato Duffy, anticipando che la struttura sarà alimentata da un reattore nucleare in fase di progettazione grazie a una partnership con il settore privato. Per l’agenzia statunitense, si tratta di un passo cruciale nella strategia di esplorazione che guarda oltre la Luna: “Tra dieci anni saremo anche alla soglia di mettere piede su Marte”, ha dichiarato il numero uno della NASA. L’idea, dunque, è di consolidare una presenza stabile nello spazio profondo, proiettando l’uomo verso il pianeta rosso. Duffy ha anche chiarito che la missione non è occuparsi della stabilità terrestre, compito di altre agenzie federali, ma garantire la sopravvivenza dell’uomo oltre il pianeta natale.

Due visioni diverse delle tecnologie spaziali

La posizione americana si è distinta nettamente da quelle degli altri leader. Josef Ashbacher, direttore generale dell’Agenzia spaziale europea (ESA), ha rivendicato l’importanza della condivisione dei dati dei satelliti di osservazione terrestre: “Lavoriamo per il miglioramento del pianeta”. L’immagine che emerge è duplice: da un lato la NASA spinge sull’esplorazione con una visione colonizzatrice della Luna e di Marte; dall’altro, Europa, Asia e Canada insistono sull’uso delle tecnologie spaziali per affrontare le emergenze terrestri. Una divergenza che racconta non solo priorità diverse, ma anche la nuova geopolitica dello spazio.

Un progetto nuovo per un vecchio sogno nel cassetto

L’idea di abitare la Luna non nasce oggi, ma si inserisce in una lunga storia di visioni, progetti (alcuni rimasti sulla carta) e piani strategici che risalgono persino all’epoca della Guerra Fredda.

Pensiamo al ‘Project Horizon’ presentato nel lontano 1959. L’esercito americano realizzò un piano segreto per costruire una base militare sulla Luna entro il 1966. L’idea era di presidiare il satellite per motivi strategici, temendo che l’Unione Sovietica potesse farlo per prima. La base avrebbe dovuto ospitare 12 militari, rifornita con lanci multipli di Saturn I. Ovviamente rimase un progetto solo teorico. Poi, dopo le missioni Apollo, negli anni ’70, alcuni ingegneri NASA tornarono su questo progetto ipotizzando la costruzione di un avamposto scientifico permanente. Ma i costi enormi e il calo dell’interesse politico dopo la conquista del 1969 portarono al ridimensionamento dei programmi. Ma oggi questo vecchio sogno potrebbe davvero diventare realtà perché la tecnologia è già matura e la collaborazione con colossi privati del settore come SpaceX e Blue Origin rende plausibile in tempi relativamente brevi ciò che un tempo era qualcosa a metà fra fantascienza o propaganda.