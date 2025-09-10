Nasa: “Su Marte tracce di vita microbica”. La scoperta del rover Perseverance

Roma, 10 settembre 2025 - Su Marte un tempo probabilmente c'era la vita, lo sostiene la Nasa che ha annunciato di aver trovato sul Pianeta Rosso una "potenziale impronta di vita microbica". La scoperta riguarda alcune rocce analizzate dal rover Perseverance, che si è imbattuto su insoliti minerali associati a carbonio organico che potrebbero essere compatibili con processi biologici.

Per questo si parla di 'potenziali biofirme' che saranno ulteriorente indagate, budget permettendo, per accertare che sia realmente frutto di processi biologici generati da forme di vita passata, come spiega l'annuncio dato su Nature da un team internazionale di ricerca a cui partecipa anche l'Istituto Nazionale di Astrofisica.

The Perseverance team discovered the rock formation in an ancient, now-dry riverbed in Jezero Crater, and instruments revealed that it's composed of clay and silt. On Earth, these are excellent preservers of past microbial life. pic.twitter.com/0kCYqIjVdD — NASA Mars (@NASAMars) September 10, 2025

La scoperta riguarda alcune delle rocce sedimentarie più giovani mai studiate prima dalla missione, ribattezzate 'a macchia di leopardo', che si trovano nel cratere Jezero. Nell'articolo a firma Joel A. Hurowitz si legge: "La nostra analisi ci porta a concludere che la formazione contiene trame, caratteristiche chimiche e minerali e firme organiche che possono farle considerare 'potenziali biofirme'. Si tratta di una caratteristica coerente con i processi biologici e che, quando incontrata, sfida il ricercatore ad attribuirla a processi inanimati o biologici, costringendolo a raccogliere più dati prima di giungere a una conclusione sulla presenza o assenza di vita".

Durante la conferenza stampa pomeridiana, alla domanda dei media se gli eccezionali campioni di roccia saranno portati sulla Terra per essere meglio analizzati, eventualità prevista dalle missioni Nasa durante l'amministrazione di Bill Nelson ma ora bloccata a causa dei tagli del governo Trump, la risposta dell'Acting Administrator della Nasa Sean Duffy è stata scioccante: "Non c'è budget. Ci stiamo chiedendo: potremmo portare i campioni sulla Terra in modo meno costoso? Più velocemente? Studieremo come".