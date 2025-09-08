Nasa, ecco l’equipaggio della missione (simulata) su Marte: gli astronauti vivranno un anno su un pianeta stampato in 3D

Washington, 8 ottobre 2025 – Missione speciale su Marte, restando però sulla Terra. La Nasa ha selezionato l’equipaggio che, a partire dal 19 ottobre, entrerà all'interno di un habitat stampato in 3D dove verranno simulate le condizioni di vita sul quarto pianeta del sistema solare. Gli ‘astronauti’ che andranno in missione sono già stati selezionati – si tratta di tre uomini e una donna – e passeranno il prossimo anno all’interno di ‘Mars Dune Alpha’, un habitat stampato in 3D ricreato alla base spaziale Nasa ‘Johnson Space Center’ di Houston, in Texas.

L’equipaggio vivrà un anno da astronauta, con una simulazione così reale da ricreare tutte le condizioni che i quattro esperti troverebbero realmente su Marte. Simuleranno passeggiate marziane, coltiveranno un orto e testeranno dei robot per capire se sia possibile inviare presto degli umani sul ‘pianeta rosso’. “Le informazioni aiuteranno la Nasa a prendere decisioni consapevoli per progettare e pianificare una missione umana su Marte di successo", spiega la ricercatrice Grace Douglas del programma Nasa Chapea. La missione si concluderà il 31 ottobre 2026.

Chi sono le persone dell’equipaggio

I quattro partecipanti saranno il pilota dell'aeronautica statunitense Ross Elder, il colonnello dell'U.S. Space Force Ellen Ellis, l'ingegnere Matthew Montgomery e l'ingegnere spaziale James Spicer. La pilota dei Marines Emily Phillips e la pilota civile Laura Marie, quest'ultima di nazionalità britannica, saranno invece le riserve della missione.

Cosa sappiamo di ‘Mars Dune Alpha’

Quella a cui parteciperanno sarà la seconda simulazione marziana del programma Chapea (Crew Health and Performance Exploration Analog), dopo quella che si è conclusa il 6 luglio 2024.

Il prossimo 19 ottobre Ross Elder, Ellen Ellis, Matthew Montgomery e James Spicer entreranno nell'habitat ‘Mars Dune Alpha’, uno spazio di 160 metri quadrati, dove vivranno e lavoreranno come astronauti per 378 giorni, concludendo la missione il 31 ottobre 2026.

Al momento non ci sono prove di vegetazione nativa su Marte, ma gli scienziati stanno studiando come coltivare piante per future missioni umane. La ricerca ha finora rivelato la presenza di minerali, ma il clima marziano è troppo freddo e arido per la vita vegetale come la conosciamo

A cosa serve la missione simulata

I membri dell'equipaggio svolgeranno attività di ricerca scientifica e compiti operativi, tra cui simulazioni di passeggiate su Marte, la coltivazione di un orto, operazioni robotiche e altro ancora. Durante la simulazione, inoltre, testeranno tecnologie specificamente progettate per l'esplorazione di Marte e dello spazio profondo, tra cui un distributore di acqua potabile e apparecchiature mediche diagnostiche.

"La simulazione ci permetterà di raccogliere dati sulle prestazioni cognitive e fisiche per comprendere meglio i potenziali impatti delle risorse limitate e delle missioni di lunga durata su Marte sulla salute e sulle prestazioni dell'equipaggio", spiega Grace Douglas, ricercatrice principale del programma Chapea. "In definitiva, queste informazioni aiuteranno la Nasa a prendere decisioni consapevoli per progettare e pianificare una missione umana su Marte di successo".