Mig russi e F35: quali sono le differenze e chi avrebbe la meglio in uno scontro

Roma, 20 settembre 2025 – Ieri tre Mig-31 russi hanno violato lo spazio aereo dell'Estonia, provocando la reazione della Nato, che ha fatto decollare due F-35 italiani dispiegati nell'area per il controllo del delicatissimo confine dell’Alleanza. Il Cremlino ha negato categoricamente di aver superato la propria zona di competenza, sottolineando che i suoi jet hanno operato "nel rigoroso rispetto delle normative internazionali sullo spazio aereo, senza violare i confini di altri Stati". Ma è evidente, visto anche il recente sconfinamento di droni russi in Polonia, che si è trattato dell’ennesima provocazione. In cielo si sfidato due diverse tecnologie: gli F-35 della Nato e i Mig di Mosca. A scontrarsi sono anche due concezioni radicalmente diverse di guerra (o di difesa) aerea.

Gli F-35, tra pro e contro

L'F-35 Lightning II è ritenuto il fiore all'occhiello dell'industria militare occidentale, simbolo di interoperabilità e tecnologia tattica. Prodotto dalla statunitense Lockheed Martin, è entrato in servizio nel 2015. È un caccia multiruolo di quinta generazione, capace di operare in missioni di attacco al suolo, superiorità aerea e ricognizione elettronica. Secondo Bloomberg, il programma F-35 è il più ambizioso – e costoso – della storia della difesa americana, con una spesa stimata superiore ai 1.500 miliardi di dollari sull'intero ciclo di vita, fino al 2088. È disponibile in tre versioni – A, B, C – che si adattano a differenti esigenze operative: aviazione convenzionale, portaerei e come ausilio alla fanteria di marina.

Il suo cuore tecnologico è la fusione sensoriale: radar AESA, sensori IR, comunicazione criptata e software che integra tutto su un unico display per il pilota. Tutta questa intelligenza ha un prezzo, non solo economico ma anche logistico. Come riporta Defense News, l'F-35 necessita di manutenzione continua e aggiornamenti frequenti, tanto da essere criticato per la sua 'fragilità operativa' in contesti ad alta intensità.

Cosa sono i Mig

Dall'altra parte troviamo i Mig russi, eredi di una lunga tradizione di caccia duri, spartani e costruiti per combattere anche nelle condizioni più ostili. Sono figli di un'altra concezione di guerra aerea.

Costruiti dalla Mig Corporation, hanno sempre privilegiato la manovrabilità, la semplicità di costruzione e l'affidabilità anche su piste danneggiate o in ambienti ostili. In particolare, i Mig 31 sono intercettori strategici a lungo raggio. Il loro scopo principale è tracciare e distruggere minacce aeree ad alta velocità e quota in vaste aree non presidiate. Si rivelano dunque utilissimi a pattugliare vasti spazi aerei e lanciare missili a lungo raggio.

Caccia biposto, dispongono del radar Pesa, estremamente potente e con una portata di 200 chilometri anche contro bersagli di grandi dimensioni. Tuttavia, le versioni più recenti di Mig, dispongono di radar decisamente superiori.

Le differenze

L'F-35 è dunque progettato per dominare uno scenario iperconnesso e ad alta tecnologia, dove rendersi conto per primi cosa stia succedendo significa 'vincere'. I Mig, pur eccellendo nella velocità mancano di discrezione. Accettano il 'rischio' dell'essere individuati, puntando piuttosto su agilità e reattività.

Ma parlando di uno scontro, chi avrebbe la meglio? Difficile a dirsi. È praticamente certo che in un duello a lunga distanza, l'F-35 riuscirebbe a imporsi. In un conflitto dove le basi vengono colpite, invece, i sistemi Gps sarebbero disturbati e si tornerebbe a combattere 'faccia a faccia': in questo scenario, potrebbero essere i Mig ad avere un importante vantaggio.