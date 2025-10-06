Microsoft sta preparando una versione gratuita di Xbox Cloud Gaming con pubblicità

Roma, 6 ottobre 2025 – Un’idea, anzi un progetto concreto che potrebbe cambiare per sempre il modo di usare i videogiochi. Esagerato? Forse no, perché Microsoft sta lavorando a un nuovo modello di fruizione per Xbox Cloud Gaming che potrebbe rivoluzionare l’accesso ai videogiochi in streaming. Secondo indiscrezioni riportate da ‘The Verge’, l’azienda di Redmond starebbe testando internamente una versione gratuita del servizio, sostenuta però dalla pubblicità. Scopriamo di più.

Come funziona il nuovo modello di gaming

Il progetto prevede che gli utenti possano avviare sessioni di gioco senza abbonamento, ma con alcune limitazioni. Prima di iniziare una partita sarà necessario guardare circa due minuti di spot, mentre la durata massima consentita sarà di un’ora per sessione, fino a un massimo di cinque ore gratuite al mese. Si tratta di parametri ancora in fase di valutazione e soggetti a modifiche prima del debutto pubblico. Il catalogo disponibile includerebbe i titoli già posseduti dagli utenti, le prove gratuite legate agli eventi Free Play Days e una selezione di classici retro come ‘Pitfall’, ‘Grand Prix’ e ‘Commando’. La piattaforma sarà accessibile da PC, console Xbox, dispositivi portatili e browser web.

Una novità in un momento delicato per Microsoft

Una beta aperta dovrebbe essere annunciata a breve. La mossa arriva in un momento delicato per la divisione gaming di Microsoft. Di recente, l’azienda ha aumentato i prezzi degli abbonamenti Xbox Game Pass fino al 50%, provocando una reazione negativa da parte della community e una significativa ondata di cancellazioni. Xbox Cloud Gaming resta incluso nelle formule Essential, Standard e Ultimate, ma non nel PC Game Pass.

Intanto è tutto pronto per la nuova console portatile

Intanto, l’azienda si prepara al lancio della Rog Ally Xbox Edition, realizzata in collaborazione con ASUS, che debutterà sul mercato tra pochi giorni. Una console portatile sviluppata sulla base del modello ROG Ally ma pensata per integrarsi nell’ecosistema Xbox. Il dispositivo, frutto della collaborazione tra le due aziende, offre pieno supporto a Xbox Game Pass e a Xbox Cloud Gaming, permettendo di giocare in streaming o in locale ai titoli della libreria. La console sarà disponibile a breve puntando a competere con Steam Deck e Nintendo Switch 2.