Meta e Ray-Ban rivoluzionano gli occhiali smart: arriva il display integrato

Meta ha presentato una rivoluzionaria gamma di occhiali smart, in collaborazione con Ray-Ban e Oakley, che ridefinisce profondamente il concetto di wearable e introduce per la prima volta un display integrato direttamente nelle lenti. Questi modelli, presentati al Meta Connect 2025, offrono una sintesi tra design iconico e innovazione tecnologica, portando l’intelligenza artificiale e la connettività cloud sempre più vicino all’esperienza quotidiana.

Le novità rispetto ai modelli precedenti

I nuovi Ray-Ban Meta Display e Oakley Meta Vanguard segnano un vero salto generazionale rispetto alla prima gamma di Meta Stories e Ray-Ban Meta. La differenza principale consiste nell’integrazione di uno schermo microled direttamente nella lente destra – invisibile dall’esterno ma capace di proiettare informazioni contestuali nell’angolo visivo dell’utente. Questa funzione trasforma radicalmente l’utilizzo degli occhiali, consentendo la visualizzazione di notifiche, messaggi, mappe, traduzioni live e anteprime foto/video senza estrarre uno smartphone.

Un’altra novità cruciale è l’introduzione del controller esterno Neural Band, un braccialetto che interpreta gesti ed impulsi muscolari per navigare tra i menu e le app sulla lente, rendendo l’interazione rapidissima e naturale. Rispetto ai comandi vocali dei modelli precedenti, la nuova tecnologia offre una maggiore privacy e precisione nell’esecuzione delle azioni.

I modelli sportivi Oakley Meta Vanguard e HSTN sono studiati per attività outdoor, includono action camera integrata fino a 3K, storage ampliato a 32 GB e possibilità di sovrapporre dati biometrici (tipo Garmin) ai video registrati – ideali per sportivi e creator digitali.

Caratteristiche tecniche principali

Display microled monoculare integrato (solo su Ray-Ban Meta Display): proietta notifiche, mappe, traduzioni, anteprime foto/video e informazioni AI direttamente nell’angolo visivo.

(solo su Ray-Ban Meta Display): proietta notifiche, mappe, traduzioni, anteprime foto/video e informazioni AI direttamente nell’angolo visivo. Controller Neural Band (EMG) : braccialetto da polso che trasforma gesti sottili in comandi precisi per navigare nel sistema operativo degli occhiali.

: braccialetto da polso che trasforma gesti sottili in comandi precisi per navigare nel sistema operativo degli occhiali. Fotocamera 12 MP (Ray-Ban Meta Gen 2), Video 3K (Oakley Meta Vanguard), cinque microfoni e array audio surround per un’esperienza immersiva.

(Ray-Ban Meta Gen 2), Video 3K (Oakley Meta Vanguard), cinque microfoni e array audio surround per un’esperienza immersiva. Storage ampliato a 32 GB , Wi-Fi 6/Bluetooth 5.3 per trasferimenti rapidi, IPX4 per resistenza ad acqua e polvere, batteria fino a 36 ore con charging case dedicato.

, Wi-Fi 6/Bluetooth 5.3 per trasferimenti rapidi, IPX4 per resistenza ad acqua e polvere, batteria fino a 36 ore con charging case dedicato. Compatibilità Meta AI : assistente vocale e visivo su occhiali, ora con output testuale sulla lente.

: assistente vocale e visivo su occhiali, ora con output testuale sulla lente. Nuove funzioni live: traduzione simultanea con sottotitoli sulla lente, preview foto e video, mappe in tempo reale e videochiamate con visualizzazione diretta sul display.

Il modello con monitor integrato nelle lenti

Il Ray-Ban Meta Display è la vera attrazione della lineup 2025. La lente destra ospita un display che consente operazioni finora riservate solo a smartphone e smartwatch: notifiche, suggerimenti AI, trascrizione conversazioni, guide passo-passo (ricette, navigazione, agenda), traduzione simultanea e interazione diretta con rete sociale e servizi cloud.

Grazie al controller Neural Band, il flusso operativo è gestibile senza mani, solo con lievi movimenti delle dita, azzerando la necessità di touch pad o comandi vocali udibili all’esterno. Il display proietta le informazioni ad alcuni centimetri dalla visione principale, garantendo sicurezza e comfort visivo anche in movimento.

Questa tecnologia permette anche funzioni avanzate per professionisti: live captioning, salvataggio trascrizioni, preview di documenti visivi e integrazione con strumenti di editing direttamente dalla lente.

Prezzi e disponibilità

Ray-Ban Meta Display: a partire da 799$.

Oakley Meta Vanguard: circa 499$, con funzioni sport e action cam.

Ray-Ban Meta Gen 2: a partire da 379$ con miglioramenti su autonomia e fotocamera.

Disponibilità: da settembre 2025 negli USA, rollout europeo previsto nei primi mesi del 2026.