Meta chiude le app desktop di Messenger: al via una versione web. Cosa cambia

Roma, 21 ottobre 2025 – Messenger va in pensione, o quasi. Meta, il colosso tecnologico proprietario di Facebook, Instagram e WhatsApp ha annunciato la dismissione definitiva delle versioni native di Facebook Messenger per Windows e macOS. La società ha confermato che le app desktop saranno presto sostituite da una versione web unificata e accessibile da qualsiasi piattaforma, segnando la fine di un’epoca per gli utenti che preferivano il software installato sul computer. Scopriamo di più.

L’app è già stata rimossa dall’App Store

Secondo quanto riportato nella pagina di supporto ufficiale, Meta concederà un periodo di transizione di 60 giorni prima dello spegnimento completo del servizio, anche se non è ancora chiaro quando inizierà ufficialmente il conto alla rovescia. Nel frattempo, l’app è già stata rimossa dal Mac App Store, mentre chi l’ha installata potrà continuare a usarla fino al termine del periodo di grazia. Su Windows, invece, la sostituzione era già avvenuta l’anno scorso, con l’introduzione di una Progressive Web App (PWA). Meta invita ora tutti gli utenti a passare quanto prima alla versione web di Messenger, che garantisce la conservazione delle chat tramite l’attivazione dell’archiviazione sicura e l’impostazione di un codice Pin. Al momento della chiusura definitiva, un avviso in-app segnalerà agli utenti la necessità di completare il passaggio. Messenger è oggi la seconda piattaforma di messaggistica più usata di Meta, dopo WhatsApp. Nata come estensione di Facebook, offre funzioni di chat, videochiamate e crittografia end-to-end opzionale.

Addio alle applicazioni native, è tempo di web app

La decisione riflette una tendenza sempre più diffusa nel settore tecnologico: l’abbandono delle applicazioni native in favore delle web app. Le PWA, versioni evolute dei siti web in grado di comportarsi come software tradizionali, stanno guadagnando terreno grazie alla loro flessibilità. Con un unico codice base, gli sviluppatori possono distribuire aggiornamenti in tempo reale e garantire compatibilità multipiattaforma, riducendo i costi di manutenzione. Tuttavia va anche detto che le web app non sono perfette, anzi: consumano più memoria, risultano meno fluide e spesso non rispettano pienamente le interfacce dei sistemi operativi. Molti utenti segnalano prestazioni inferiori rispetto alle controparti native, soprattutto in termini di reattività e ottimizzazione. Nonostante questo, Meta punta tutto su un ecosistema coerente e centralizzato, in linea con la strategia che ha già portato WhatsApp a trasformarsi in un’app web. Il passaggio, secondo l’azienda, garantirà un’esperienza più uniforme tra desktop e mobile, anche se per molti utenti la nostalgia per le ‘vere app’ difficilmente svanirà.