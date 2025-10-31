Una mano robotica fatta di Lego: la SoftHand-A del 16enne Jared Lepora imita quella umana

Roma, 31 ottobre 2025 – A 16 anni, lo studente britannico Jared Lepora ha tracciato un punto importante nella frontiera dell’innovazione domestica. Con indubbie doti di creatività e ingegno ha realizzato una mano robotica interamente costruita con pezzi LEGO Mindstorms, capace di muoversi e afferrare oggetti con un’efficacia che ha sorpreso la comunità scientifica.

Il dispositivo, denominato Educational SoftHand-A, è stato presentato in occasione della conferenza internazionale IROS 2025 a Hangzhou, in Cina. L’idea alla base è semplice ma potente: mostrare che la robotica avanzata può nascere anche da kit e materiali accessibili: un’ispirazione che racconta come la linea fra gioco e ricerca, aspetto ludico e scientifico, possa diventare un orizzonte straordinariamente ricco di contaminazioni e capace di interfacciarsi.

Il progetto di Jared Lepora

Jared Lepora, studente della Bristol Grammar School nel Regno Unito e figlio del professor Nathan F. Lepora dell’University of Bristol, ha realizzato una mano robotica a quattro dita dotata di un pollice opponibile usando componenti LEGO Mindstorms standard, motori e pezzi classici. La mano utilizza un meccanismo di tendini antagonisti (uno che tira per chiudere la mano, uno per aprire) per ogni dito, accoppiato a un differenziale realizzato con ingranaggi “clutch” in plastica LEGO che permettono alle dita di adattarsi a oggetti di forme diverse seguendo il principio delle soft synergies.

Perché il progetto risulta particolarmente interessante? Oltre all’età del giovane, si fa notare per diversi motivi. Innanzitutto, dimostra che la robotica sofisticata non richiede per forza materiali ultracostosi. Inoltre, fa riflettere sulla costruzione e l’accesso a concetti avanzati (presa adattiva, sincronizzazione motoria, meccatronica) anche ai giovanissimi. Il progetto è un’ispirazione che ci invita a riflettere sul potere dell’apprendimento autonomo e sulla curiosità come forma di esplorazione creativa.

La mano ha prestazioni vicine a modelli professionali: tempi di chiusura/ apertura di circa 1 secondo, capacità portante di ciascuna dito modesta ma adeguata (~5–6 N) rispetto ad alcuni modelli 3D-stampati (~7–8 N) già in uso.

Chi è Jared Lepora

Jared Lepora vive nel Regno Unito, a Bristol, dove frequenta il Bristol Grammar School. In un’intervista ha raccontato: “Volevo creare qualcosa di accessibile e replicabile, che potesse essere di aiuto nella comprensione dei principi della presa adattativa, senza bisogno di costosi strumenti di laboratorio”.

Il progetto di Jared apre riflessioni su due livelli: educativo e tecnologico. Dal punto di vista formativo, mostra come strumenti ludici (LEGO) possano diventare veicoli per apprendere meccanica, programmazione, robotica e design ingegnoso.

Dal punto di vista tecnologico, dimostra che la “presa adattiva” — capacità di una mano robotica di afferrare oggetti differenti senza dover programmare ogni forma — può essere sviluppata anche fuori dai laboratori specializzati. Come sempre, l’entusiasmo e l’ingegno confermano che l’innovazione non è solo grande industria, ma anche curiosità, passione e materiali semplici.