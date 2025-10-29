Lynda, la startup femtech che rompe il tabù della menopausa

Otto donne su dieci vivono la menopausa nel pieno della carriera professionale. Il 67% si sente isolata, senza punti di riferimento. Il 23% ha pensato di dimettersi perché i sintomi erano insopportabili e il supporto inesistente. Numeri che raccontano non solo una questione di salute, ma un problema economico e sociale di proporzioni enormi: solo nel Regno Unito, le perdite economiche annuali legate alla menopausa ammontano a 12 miliardi di euro, tra assenze, cali di produttività e talenti dispersi.

È da questa consapevolezza che nasce Lynda, piattaforma digitale europea dedicata al benessere femminile, fondata da Serena Errico. Una delle rare startup femminili in Italia ad aver ottenuto un finanziamento di 350.000 euro in fase di pre-seed, con Ventive come lead investor. "La menopausa non è una fine, ma un passaggio che merita di essere vissuto con consapevolezza e dignità", spiega Serena Errico. "Non si tratta solo di sintomi da gestire: si tratta di ridare voce a un'esperienza condivisa da milioni di donne, di costruire spazi dove la vulnerabilità diventi forza collettiva.

Quando una donna può parlare apertamente di ciò che sta vivendo, quando trova ascolto qualificato e una comunità che la comprende, tutto cambia: ritrova fiducia, energia, progettualità."

Un ecosistema integrato per il benessere

Lynda non è un semplice contenitore di informazioni, ma un ecosistema che integra supporto medico, accompagnamento psicologico e comunità sociale.

La piattaforma offre consulti online con specialisti certificati – ginecologi, psicologi, nutrizionisti, sessuologi – masterclass formative e forum per condividere esperienze senza giudizio. I dati parlano chiaro: il 79% delle donne attraversa la menopausa con conseguenze fisiche e psicologiche debilitanti. Vampate che interrompono riunioni, notti insonni che compromettono la concentrazione, sbalzi d'umore che minano l'autostima. Nei Paesi del G7, una donna su dieci nella forza lavoro sta affrontando questa transizione.

Ma Lynda non si ferma al digitale. Organizza eventi trimestrali a tema in cinema, teatri e spazi pubblici, coinvolgendo talent e ambassador per amplificare il messaggio e trasformare l'isolamento in appartenenza. "Lynda è nata dall'ascolto reale di centinaia di storie, e continua a crescere grazie a loro", sottolinea la fondatrice. "Perché il vero cambiamento non si avrà con un approccio unidirezionale, ma costruendo insieme – donne, specialisti, aziende – un nuovo linguaggio. Una società in cui prendersi cura di sé non sia un lusso o una debolezza, ma un diritto e un atto di responsabilità verso se stesse e verso le generazioni future."

Menopausa in azienda: il welfare diventa strategia

La menopausa è il secondo motivo di abbandono del lavoro dopo la gravidanza. Per questo Lynda ha ideato un protocollo dedicato alle imprese: percorsi formativi strutturati, consulenze multidisciplinari per HR e dipendenti, screening dedicati e videoconsulti con specialisti. Le aziende che aderiscono ottengono il riconoscimento Lynda, simbolo di un impegno reale verso l'equità di genere. Non si tratta di semplice formazione, ma di una trasformazione culturale misurabile che si traduce in collaboratrici che restano, crescono professionalmente e non devono scegliere tra salute e carriera.

Il kit per il benessere quotidiano

Accanto alla piattaforma digitale, Lynda propone il Menopause Kit, che combina un approccio "inside & outside": integratori specifici in comode bustine – una vera innovazione per chi ha difficoltà con le pillole – insieme a booster e sieri vitaminici mirati. La formulazione agisce sul microbiota intestinale, aspetto cruciale emerso da recenti ricerche scientifiche: l'alterazione dell'equilibrio intestinale influisce direttamente su vampate, perdita di capelli e altri disturbi tipici.

Un segnale per l'imprenditoria femminile

Il finanziamento ottenuto da Lynda rappresenta un segnale importante in un ecosistema, quello delle startup femminili italiane, ancora poco supportato. Serena Errico ha saputo posizionare la menopausa non come nicchia, ma come settore strategico nel crescente mercato femtech e healthy wellness. "Il vero cambiamento avviene quando al centro ci sono le donne – non come destinatarie passive di soluzioni preconfezionate, ma come protagoniste attive, con le loro storie, i loro bisogni, la loro forza", conclude Errico. Un terreno ancora poco esplorato, ma centrale per il futuro della salute pubblica e del lavoro. E Lynda si propone di coltivarlo con concretezza, ascolto e innovazione.