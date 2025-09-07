Domenica 7 Settembre 2025

Il coraggio di cambiare

Piero Fachin
Il coraggio di cambiare
Luna rossa: oggi 7 settembre l'eclissi totale. Gli orari per seguire dall'Italia lo show nel cielo
7 set 2025
ALEX LUNG
7 set 2025
ALEX LUNG
Luna rossa: oggi 7 settembre l'eclissi totale. Gli orari per seguire dall’Italia lo show nel cielo

Un appuntamento astronomico raro, perfettamente visibile da tutta l’Europa. La Luna e la Terra si alligneranno facendo apparire il nostro satellite più grande del solito. Ma attenzione perché il fenomeno non durerà a lungo

La Luna diventerà rossa per effetto dell’eclissi totale, che si verificherà oggi 7 settembre 2025

Per approfondire:

Roma, 7 settembre 2025 – Un appuntamento speciale per gli amanti dell'astronomia e non solo: questa sera, semplicemente alzando lo sguardo, sarà possibile ammirare la 'Luna rossa', ovvero un'eclissi totale del nostro satellite. Siamo fortunati: l'Europa – e quindi l’Italia – rientra tra le regioni nelle quali lo spettacolo sarà visibile integralmente. 

Approfondisci:

Luna piena di settembre 2025: la Luna del Raccolto e l’eclissi totale

Gli orari dell’eclissi lunare

Poco dopo il tramonto, la Luna apparirà rossa e apparentemente più grande del solito. L'appuntamento partirà quindi dalle 19.30 circa, quando il fenomeno comincerà a essere visibile con il satellite che passerà attraverso il cono d'ombra della Terra. In altre parole, le orbite del nostro pianeta e della Luna si alligneranno: in quel momento, come spiega la Cnn, una parte della luce solare riuscirà a superare i bordi della Terra. La luce blu verrà dispersa dalle molecole d'aria, mentre le lunghezze d'onda rimanenti si rifletteranno sulla Luna facendola apparire rossa.

Il processo in sé comincerà verso le 17.28, in un momento in cui, visto il periodo dell'anno, nulla sarà visibile dall'Italia: sarà necessario attendere il crepuscolo. Solo verso le 20 il fenomeno sarà perfettamente visibile, a eclissi già inoltrata.

Ma attenzione! L'eclissi non durerà per tutta la notte: verso le 23 la Luna uscirà dal cono d'ombra della Terra e tornerà ad apparire delle dimensioni a cui siamo abituati.

Quando rivedremo la Luna Rossa

Si tratta di uno spettacolo raro, sebbene non quanto un'eclissi solare: l'ultima ha avuto luogo lo scorso 16 maggio, ma non è stata visibile dall'Italia. Per il prossimo appuntamento bisognerà attendere una data alquanto suggestiva, il 31 dicembre 2028, ma con il rischio che, visto il periodo invernale, il maltempo impedisca di potervi assistere.

Per quanto riguarda oggi, invece, le condizione meteorologiche promettono bene su tutto il Paese; in ogni caso, sarà possibile seguire l'evento anche tramite una diretta del Virtual Telescope a questo link, organizzata dall'astrofisico Gianluca Masi. Inoltre, molti gruppi dell'Unione astrofili italiani ha organizzato delle osservazioni collettive, da La Spezia a Ravenna al Salento, da Cinisello Balsamo a Benevento e Siracusa.

Approfondisci:

Il caldo ha i giorni contati. Da martedì cambia tutto: al Nord freddo e pioggia

