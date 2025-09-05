Luna piena di settembre 2025: la Luna del Raccolto e l’eclissi totale

La Luna piena di settembre è conosciuta come Luna del Raccolto, un nome che richiama antiche tradizioni agricole. La Luna del Raccolto è da sempre legata a riti di ringraziamento per l’abbondanza dei frutti di fine estate. In molte culture, settembre era il momento di celebrare la fine del lavoro nei campi e l’inizio di un nuovo ciclo stagionale. La luce intensa di questo periodo è da sempre interpretata come un simbolo di prosperità, generosità, ma anche saluto alla natura che si prepara a cambiare e attesa della stagione più fredda.

Nel 2025 l’appuntamento con il plenilunio nel mese di settembre è ancora più speciale perché coincide con un’eclissi totale di Luna, visibile dall’Italia la sera del 7 settembre.

Il nostro satellite entrerà nel cono d’ombra terrestre e mostrerà il caratteristico colore rossastro della cosiddetta “Luna di sangue”, offrendo un evento astronomico di grande fascino.

Origine del nome Luna del Raccolto

La Luna del Raccolto deve il suo nome alla stagione della vendemmia e dei raccolti autunnali. In passato, la luce intensa della Luna piena di settembre permetteva ai contadini di prolungare il lavoro nei campi anche dopo il tramonto, sfruttando le notti illuminate per raccogliere cereali, frutta e uva.

Nei giorni intorno all’equinozio d’autunno, la Luna sorge solo poco dopo il tramonto del Sole, restando alta nel cielo per gran parte della notte.

L’eclissi del 7 settembre 2025

Nel 2025 la Luna del Raccolto sarà accompagnata da un’eclissi totale, che la colorerà di rosso per oltre ottanta minuti. In Italia la fase di totalità inizierà alle 19:30 (ora legale) per terminare intorno alle 20:52. La Luna sorgerà già immersa nell’ombra terrestre, regalando lo spettacolo suggestivo di un “moonrise rosso”, quella che è nota come “luna di sangue”.

Il massimo dell’eclissi dovrebbe verificarsi intorno alle 20:12. L’evento appartiene al ciclo Saros 128 e avviene poco prima del perigeo, motivo per cui la Luna apparirà leggermente più grande e luminosa del normale.