Luna piena di ottobre 2025: ecco perché sarà una Superluna. Dove, come e quando osservarla

Roma, 6 ottobre 2025 – La notte del 7 ottobre 2025 la Luna piena coinciderà con il perigeo, il punto dell’orbita in cui il satellite naturale si trova più vicino alla Terra. Sarà una Superluna, la prima dell’autunno, che apparirà fino al 7% più grande e circa il 15% più luminosa rispetto a una luna piena ordinaria.

Che cos’è una Superluna

Il termine “superluna” non è scientifico, ma astronomicamente indica una luna piena che si verifica entro il 90% della distanza minima tra Terra e Luna. Poiché l’orbita lunare è ellittica, la distanza del satellite dal nostro pianeta varia ogni mese: al perigeo la Luna si trova a circa 356.000 chilometri, mentre all’apogeo supera i 406.000.

Quando la fase piena avviene in prossimità del perigeo, la Luna appare leggermente più grande e brillante nel cielo. La Superluna del 7 ottobre inaugura una serie di tre pleniluni consecutivi particolarmente vicini alla Terra, seguiti da quelli del 5 novembre e del 4 dicembre 2025.

Un effetto ottico che affascina da secoli

Molte persone notano che la Luna sembra più grande quando sorge o tramonta: si tratta di un’illusione ottica, non di una variazione reale delle dimensioni. Quando la Luna si trova bassa sull’orizzonte, il cervello la confronta con gli oggetti del paesaggio – alberi, edifici, montagne – e la percepisce come più imponente.

L’effetto della Superluna si aggiunge a questa illusione naturale, rendendo il fenomeno particolarmente suggestivo nelle ore in cui la Luna sorge e colora il cielo di tonalità dorate o rossastre. Il colore, spiegano gli astronomi, è dovuto alla maggiore quantità di atmosfera che la luce attraversa quando la Luna è bassa. Le lunghezze d’onda più corte (blu e verde) vengono disperse, lasciando predominare quelle più lunghe, rosse e arancioni.

Come osservare la Superluna del 7 ottobre

Il momento di massima pienezza è previsto alle 03:48 GMT (05:48 in Italia), quindi le migliori condizioni di visibilità nel nostro Paese si avranno nelle ore serali di lunedì 6 ottobre e subito dopo il tramonto del 7.

Lo spettacolo della superluna rossa (Lapresse)

L’osservazione non richiede strumenti particolari: basta trovarsi in un luogo buio, lontano dall’inquinamento luminoso, e volgere lo sguardo verso l’orizzonte est quando la Luna inizia a sorgere.

Un binocolo o un piccolo telescopio permettono di ammirare con maggiore dettaglio i crateri e i mari lunari, ma il fascino di questo plenilunio è visibile anche a occhio nudo. Le fotografie migliori si ottengono nelle prime ore della sera o all’alba, quando la Luna è vicina all’orizzonte e il contrasto con il paesaggio terrestre ne esalta le dimensioni apparenti.

Tre Superlune per chiudere l’anno

Dopo la Superluna di ottobre, il cielo autunnale offrirà altri due appuntamenti ravvicinati: il 5 novembre e il 4 dicembre 2025. Saranno gli ultimi pleniluni dell’anno e segneranno la conclusione di un ciclo in cui la Luna, nella sua orbita ellittica, si avvicinerà progressivamente al perigeo.

Secondo gli astronomi, la serie di tre Superlune consecutive non è un evento raro, ma resta sempre uno dei momenti più spettacolari per gli appassionati di osservazione del cielo. In assenza di nuvole e lontano dalle luci cittadine, la luce piena del nostro satellite illuminerà il paesaggio autunnale con un chiarore intenso, ricordandoci quanto la Luna resti, da secoli, il più antico punto di incontro tra scienza e meraviglia.