Luna di sangue, Blood Moon: significato, leggende e scienza dietro l’eclissi del 7 settembre 2025

La sera del 7 settembre 2025 il cielo progetta di stupire grazie a uno spettacolo raro: un’eclissi totale di Luna, che coinciderà con la Luna del Raccolto, il plenilunio più vicino all’equinozio d’autunno.

Durante la totalità, la superficie lunare assumerà una colorazione rossastra, dando origine a quella che viene comunemente chiamata “Luna di sangue”. Un termine suggestivo che unisce scienza, tradizioni popolari e leggende antiche.

La Luna piena vista dalla chiesa ortodossa della Piazza Rossa a Mosca (AP/Lapresse)

Perché si chiama Luna di sangue

Il nome Blood Moon, o “Luna di sangue”, è un’espressione popolare che descrive l’effetto visivo dell’eclissi totale. Durante il fenomeno la Luna non scompare, ma appare di un rosso intenso, quasi infuocato.

Il termine si è diffuso soprattutto nella divulgazione moderna, ma ha radici antiche. In molte culture il colore rosso della Luna veniva associato a presagi, battaglie o eventi straordinari, trasformando l’eclissi in un momento simbolico da osservare con attenzione.

Cosa accade dal punto di vista scientifico

Il fenomeno della “Luna di sangue” si spiega con la fisica della luce. Durante un’eclissi totale la Terra si trova allineata tra il Sole e la Luna e proietta la sua ombra sul satellite. La luce solare non raggiunge la Luna in modo diretto, ma attraversa l’atmosfera terrestre che filtra e disperde le lunghezze d’onda blu e verdi, lasciando passare quelle rosse. Queste vengono deviate e illuminate sulla superficie lunare, tingendola di un colore che può variare dall’arancione al rosso scuro. È lo stesso processo che rende rossi i tramonti e le albe, ma applicato all’intero disco lunare.

Interpretazioni antiche e leggende

Per le civiltà antiche l’eclissi di Luna era un segno potente e spesso temuto. I Babilonesi e nell’antica Cina si interpretava il fenomeno come il segnale di un pericolo per il sovrano, per questo era usanza svolgere rituali di protezione per allontanare ogni male.

Nella tradizione norrena, la leggenda racconta che i lupi Sköll e Hati inseguono il Sole e la Luna e, quando riescono a catturare la Luna, il cielo si oscura. Anche i Maya osservavano le eclissi con timore: i tamburi venivano suonati per “spaventare” la creatura che si credeva stesse divorando la Luna. In molte culture mediterranee, invece, la Luna rossa era legata alla fertilità e ai cicli di rinascita, per questo l’eclissi si trasformava in un momento di unione con la Terra e rinnovamento spirituale.

Curiosità e fascino contemporaneo

Oggi la Luna di sangue non è più considerata un presagio, ma continua ad affascinare scienziati e appassionati di astronomia.

Nel 2025 l’evento sarà particolarmente scenografico perché la Luna del Raccolto sorgerà già eclissata, offrendo un suggestivo “moonrise rosso”. Un’occasione per riscoprire il cielo e, come accadeva un tempo, radunarsi per assistere a un fenomeno che, in fondo, continua a unire scienza e meraviglia collettiva.