L'Intelligenza artificiale sta 'divorando' Wikipedia? Oltre il danno la beffa

Roma, 20 agosto 2025 – Il dato incontrovertibile è che Wikipedia ha registrato un calo significativo nelle visite da parte degli utenti (umani). Già, umani, una precisazione d’obbligo su cui torneremo più avanti. Il punto è che è a rivelare la situazione difficile è la stessa Wikimedia Foundation, che individua come principale responsabile l’avanzata dell’intelligenza artificiale nei motori di ricerca e nei chatbot. Oltre il danno la beffa: ecco perché.

Wikimedia: calo legato alla diffusione dei sistemi di ricerca generativa

In un’analisi firmata da Marshall Miller, la fondazione precisa che i propri algoritmi distinguono da anni il traffico umano da quello automatizzato. Tuttavia, tra marzo e agosto 2025, un’anomalia proveniente dal Brasile ha fatto emergere un gran numero di accessi apparentemente umani che, dopo un’indagine interna, si sono rivelati essere bot capaci di eludere i sistemi di rilevamento. Una volta corrette le metriche, il quadro è apparso chiaro: rispetto al 2024, Wikipedia ha perso circa l’8% di visite autentiche. Di più: su un arco più lungo, i dati di traffico organico (cioè visite tramite motori di ricerca) mostrano che dal marzo 2022 al marzo 2025 i referral organici verso Wikipedia sono passati da 4,61 miliardi a 3,53 miliardi, cioè un calo di circa 1,08 miliardi di visite al mese secondo di dati di DataReportal. Perché? Semplice: secondo Wikimedia, il fenomeno è legato alla diffusione dei sistemi di ricerca generativa. In sostanza, le sintesi automatiche prodotte da intelligenze artificiali (integrate nei motori di ricerca, nei social network e nei chatbot) permettono agli utenti di ottenere risposte immediate senza dover visitare le fonti originali. In pratica, gli utenti leggono il riassunto generato dall’AI e non cliccano più sul link di Wikipedia o di altri siti.

Oltre il danno la beffa

In passato, Google aveva negato che le sue funzioni basate su AI sottraessero traffico ai contenuti originali. Tuttavia, i dati forniti dalla Wikimedia Foundation sembrano raccontare una realtà molto diversa. Mostrano chiaramente come la mediazione dell’intelligenza artificiale riduca il coinvolgimento diretto con le piattaforme che forniscono i dati. Ma c’è un altro aspetto da considerare ed è forse quello più paradossale di tutta questa faccenda: Wikipedia è una delle principali fonti di addestramento per i grandi modelli linguistici (LLM), ma quale ritorno, per così dire, riceve in termini di traffico o visibilità? Insomma, dopo essere servita per addestrare i sistemi di IA, Wikipedia rischia di esserne addirittura divorata? A onor del vero va detto che, nei mesi scorsi, la stessa Wikipedia aveva sperimentato brevemente riassunti generati da AI, ma la scelta aveva suscitato forti critiche da parte della comunità di redattori, preoccupata per l’accuratezza e l’etica di tali strumenti.

Wikipedia cerca di correre ai ripari

Per contrastare questa tendenza, la fondazione ha annunciato la creazione di due nuovi team: ‘Reader Growth’ e ‘Reader Experience’ incaricati di migliorare l’esperienza di lettura e incoraggiare gli utenti a consultare direttamente le pagine. Parallelamente, è in fase di sviluppo un sistema di attribuzione che garantisca il corretto riconoscimento delle fonti utilizzate dai modelli di intelligenza artificiale. Mentre l’AI continua a semplificare la ricerca di informazioni, Wikipedia lancia un monito: senza un giusto equilibrio tra innovazione tecnologica e tutela delle fonti, il sapere condiviso rischia di perdere la sua trasparenza e, soprattutto, i suoi lettori. Per l’enciclopedia online fondata nel 2001, che ha segnato una delle maggiori rivoluzioni digitali, ora di fronte c’è una sfida duplice: mantenere e riattivare l’engagement umano e, al contempo, gestire l’onere infrastrutturale di un traffico ‘artificiale’ sempre più a suon di bot.