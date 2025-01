Primo lancio per il razzo New Glenn. Così Bezos sfida SpaceX di Musk

Roma, 16 gennaio 2025 – Primo volo per il razzo New Glenn dell'americana Blue Origin, un volo inaugurale che segna un punto di svolta per l'azienda del fondatore di Amazon, Jeff Bezos nella competizione con la rivale SpaceX di Elon Musk.

Alto 98 metri, quanto un edificio di circa 30 piani, il New Glenn è decollato con successo intorno alle 2:03 ora locale (07:03 GMT) dalla base spaziale di Cape Canaveral in Florida, nonostante le condizioni meteorologiche non fossero ottimali.

Un volo inaugurale atteso da anni, rinviato più volte e anche annullato all'ultimo minuto a causa di un problema tecnico. Ora, se la missione andrà come previsto, New Glenn dovrebbe raggiungere l'orbita, e sarebbe la prima volta per la compagnia spaziale privata fondata nel 2000.

Sebbene già da diversi anni l'azienda porti i turisti per qualche minuto nello spazio con il suo razzo New Shepard, non ha mai effettuato un volo orbitale. Con New Glenn, punta ora ad entrare in un nuovo mercato, quello del lancio in orbita di satelliti commerciali e militari e competere così con la SpaceX di Elon Musk, che attualmente domina il mercato con i suoi razzi Falcon 9 e Falcon Heavy, e sta attualmente sviluppando il più grande razzo mai creato, lo Starship che effettuerà un settimo volo di prova giovedì, tempo permettendo, dopo il rinvio di mercoledì.