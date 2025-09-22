L’AI e l’etica: Callery (GFT), “Non serve paura, serve educazione”

Fantascienza e realtà si inseguono da decenni quando si parla di intelligenza artificiale. Nel 1942 Isaac Asimov pubblicava “Circolo vizioso”, uno dei racconti della raccolta “Io, Robot” in cui le celebri Tre Leggi della robotica servivano a impedire che i robot arrecassero danno all’uomo. A ottant’anni di distanza, l’eco di quelle intuizioni si sente ancora oggi: la paura che le macchine possano prendere il sopravvento continua a riemergere, ogni volta che l’innovazione tecnologica compie un balzo in avanti.

Oggi il dibattito riguarda l’AI generativa, entrata in pochi mesi nella vita quotidiana di milioni di persone. Secondo Eurostat, in Europa solo il 13% delle imprese utilizza sistemi di intelligenza artificiale, con picchi vicini al 25% in paesi come Danimarca e Finlandia. L’Italia si ferma al 10%, sotto la media europea e lontana da Stati Uniti e Cina, che corrono a ritmi ben più rapidi. Non è solo una questione di adozione tecnologica: in gioco ci sono modelli culturali e approcci regolatori diversi.

“La paura che le macchine prendano il sopravvento è antica quanto la fantascienza – spiega Fabrizio Callery, CEO di GFT Italia, multinazionale specializzata nella trasformazione digitale, con un forte focus sull'AI –. Oggi, però, non parliamo più di robot umanoidi, ma di computer, smartphone, algoritmi. L’AI è uno strumento, niente di più, e deve entrare nella cassetta degli attrezzi di tutti. Non possiamo farci dominare dalla paura né bloccare dall'over regolamentazione".

Europa arbitro, USA e Cina giocatori

Callery fotografa una differenza strutturale tra blocchi geopolitici: “L’Europa tende a regolamentare in eccesso e quindi a frenarsi. L’AI Act è un esempio: ci fermiamo, analizziamo tutto fino al millesimo e solo dopo, forse, facciamo qualcosa. Negli Stati Uniti è l’opposto: le aziende sperimentano, investono, provano sul campo. In Cina l’approccio è ancora diverso e centralizzato. Noi rischiamo di essere solo arbitri in una partita che vede USA e Cina come giocatori. Ma l’arbitro non vince mai”.

Per questo, secondo Callery, serve un cambio di passo: più coraggio, più spinta all’innovazione, senza dimenticare però i principi etici. “L’AI può portare valore se usata con responsabilità. Il problema vero non è la tecnologia in sé, ma il bias dei dati. Se il set di informazioni è parziale o distorto, anche la risposta lo sarà. E questo ha conseguenze dirette sui diritti, sulla diversity, sull’inclusione”.

Dalla compliance alla robotica: i casi concreti

GFT lavora già su applicazioni reali. “Abbiamo sviluppato Smart Compliance, un tool di AI generativa che confronta contratti e normative e segnala le discrepanze o le lacune rispetto agli standard richiesti. È usato nel settore bancario e assicurativo per garantire trasparenza e rispetto delle regole, senza sacrificare velocità e qualità.

Un altro progetto riguarda la tassonomia europea ESG: con il nostro Taxonomy Alignment Tool aiutiamo le banche a misurare quanto le imprese clienti siano allineate ai criteri della Tassonomia UE e a premiare chi investe in energie rinnovabili o riduce le emissioni. Sono soluzioni concrete, già in produzione, che dimostrano come l’AI possa servire all’etica e non il contrario”.

Non mancano gli sviluppi più avanzati: “Stiamo lavorando sull’applicazione del concetto di digital twin alla robotica, simulando i comportamenti prima che vengano eseguiti. In questo modo è possibile prevedere rischi e prevenire bias o azioni indesiderate. Un passo fondamentale per integrare sicurezza ed etica nella robotica”.

Governance ed educazione, non solo regole

Il nodo, però, non si risolve solo con la tecnologia. Callery insiste su un concetto: “Non dobbiamo over regolamentare, ma educare. L’AI non sostituirà l’essere umano, ma diventerà uno strumento quotidiano. Serve insegnare a tutti, dalle scuole al mondo del lavoro, come usarla in modo consapevole. È un tema di governance: le aziende devono capire dove applicarla, su quali processi, e formare le persone al suo utilizzo. Così come si impara a maneggiare un macchinario, bisogna imparare a usare un algoritmo”.

L’etica, quindi, si traduce in trasparenza e spiegabilità. “Per normativa e per scelta etica, nessuna banca può negare un mutuo senza spiegare perché. Allo stesso modo, i sistemi di AI devono essere in grado di giustificare i suggerimenti che danno. Oggi non ci sono macchine che decidono da sole: c’è sempre un essere umano che ha l’ultima parola. Ma questo richiede consapevolezza e responsabilità”.

Il pericolo dell’“AI washing”

Nel mercato italiano, aggiunge Callery, il rischio è quello dell’hype. “Il 99% delle intelligenze artificiali di cui si parla non esiste davvero. È solo AI washing: cavalcare l’onda senza concretezza. Si combatte con la professionalità, dicendo le cose come stanno e portando soluzioni reali. L’etica professionale conta tanto quanto quella normativa”.

Italia, talento e divari

C’è poi un tema tutto italiano. “In dieci anni 97.000 giovani se ne sono andati all’estero. Non possiamo limitarci a dire che dovrebbero restare: sta a noi, imprese e istituzioni, creare le condizioni perché trovino opportunità qui. Altrimenti l’Italia resta ferma mentre la Spagna, che dieci anni fa era indietro, corre più veloce di noi”.

La questione riguarda anche il divario Nord-Sud: “Si sta assottigliando, ma troppo lentamente. Dobbiamo moltiplicare per cinque la velocità del cambiamento, altrimenti rischiamo di restare fuori dal G8 nonostante i numeri. La cultura non si cambia con i cinquantenni, ma con i bambini di dieci anni: l’educazione digitale deve partire da lì”.

L’etica come bussola

Alla fine, tutto torna al punto di partenza: l’etica. “La macchina non è intelligente: è solo uno stupido molto veloce. Serve darle il contesto giusto, come ciascuno di noi ragiona sulla base della propria cultura e dei propri valori. Per farlo dobbiamo usare dati certificati, giusti, etici, e insegnare alle persone come interpretare le risposte”.

La conclusione di Callery è netta: “Se vogliamo essere etici con l’AI dobbiamo partire dalle persone. Educazione, dati corretti, formazione diffusa: solo così l’intelligenza artificiale sarà davvero al servizio dell’uomo, e non il contrario”.