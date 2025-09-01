La funzione educativa: "Non solo effetti negativi. Alcuni giochi sono utili"

Prosperetti

"Se i videogiochi fanno paura perché si ritiene che abbiano un potere di persuasione molto grande, progettando videogiochi con messaggi positivi lo stesso potere di persuasione può essere utilizzato per avere degli effetti positivi. Ma servono dei finanziamenti". Mentre si discute sulle possibili ricadute dell’introduzione dell’IA nel settore dei videogiochi su bambini e adolescenti, è questo l’appello lanciato da Claudia Molinari, visual designer e digital 2D artist, direttrice creativa e producer delle opere di We Are Muesli, studio di design indipendente di Milano specializzato in giochi narrativi a tema culturale, storico e artistico, membro del gruppo di lavoro Video Game Culture per il progetto Digital Citizenship Education del Consiglio d’Europa.

I videogiochi possono avere una funzione educativa?

"Il videogioco è forse lo strumento didattico più efficace: si dovrebbe incominciare ad utilizzarlo nelle scuole primarie per insegnare ai bambini che stanno crescendo ad avere un ruolo attivo nel mondo della digitalizzazione. Essendo uno strumento straordinario di identificazione, persuasivo e seduttivo, con tutte le leve necessarie per tenerti ingaggiato, il videogioco può avere un ruolo importante nel formare positivamente le menti delle persone. Non sto dicendo che i libri non servano o che debba diventare lo strumento esclusivo, ma ci sono titoli di giochi che spiegano delle complessità importanti attraverso un’interazione molto più significativa rispetto a 200 pagine di lettura su quel tema, perché in un istante è possibile identificarsi in quella problematica".

Qualche esempio?

"Ormai nel mondo dei videogiochi indipendenti sono state realizzate esperienze interattive ludiche su qualsiasi tematica si possa pensare. Offrono delle risorse per poter sostanzialmente vivere in prima persona qualsiasi esperienza: da quelle più spensierate legate, banalmente, alla prepararazione dei piccoli giocatori al primo giorno di scuola, a titoli che raccontano la guerra in Palestina; dal coming out alle relazioni queer".

A livello istituzionale sta passando quest’idea?

"È la cultura che estromette il videogioco. Su un videogioco culturale vengono destinati dei budget pressoché ridicoli: con 50mila euro non si riesce ad avere una competizione sana con i grandi titoli dove per fare un videogioco sono stati investiti tra i 6 e i cento milioni di euro".

In futuro quali altre funzioni potranno avere i videogiochi?

"Un domani credo potrebbero essere strumenti di autoterapia utili nell’elaborazione del lutto e della malattia o ad affrontare traumi come uno stupro".

Un utilizzo esteso dell’IA porterà a rivalutare il ruolo degli autori?

"Nel videogioco ci sono autori, autrici e studi indipendenti che lavorano in maniera autoriale esattamente come lavorerebbe uno scrittore o un poeta, con un’energia creativa che va al di fuori della logica commerciale: non fanno un gioco perché ci vogliono guadagnare ma perché vogliono avere un impatto sulla società, voglio avere un impatto sociale e voglio creare consapevolezza su una determinata tematica".